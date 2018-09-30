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§ NG.kz
Кто представит Казахстан на "Мисс Мира-2018"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году 68 международный конкурс "Мисс Мира-2018" пройдет 8 декабря на острове Хайнань в Китае. Обладательницы титулов лучших девушек всей планеты соберутся 10 ноября и в течение месяца примут участие в благотворительных проектах.
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§ 211
Re: Кто представит Казахстан на "Мисс Мира-2018"
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4792
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Казахстан представляет себя на мировой арене не ездой, а чем то очень личным..
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