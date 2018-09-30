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§ NG.kz
Отличники народного просвещения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cвидетельства разных лет истории Костанайской области, причем не только официальной, - в нашей рубрике «Хранить вечно». В этой подборке - фотографии, посвященные известным учителям региона.
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* Sniper
Re: Отличники народного просвещения
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 633
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 30.09.18 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как давно это было. Знакомые имена и фамилии.)))))
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§ 211
Re: Отличники народного просвещения
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4792
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо им..
Благодаря таким как они, мы стали такими, и строим свое счастливое настоящее так, как нас этому учили..
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