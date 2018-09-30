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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: У семи нянек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится, в давние советские годы частенько говаривали: «Хозяина нет! Все общее – это все равно, что ничейное». И вот наступили времена, да что-там времена - целая эра вожделенного вроде бы капитализма.
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§ сайлау курманов
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: У семи нянек
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2849
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.09.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за колесо в рудном стоимостью триста лямов такая буча в соцсетях, оказывается чтобы хотя бы вернуть вложенное надо каждому рудничанину прокатиться на нем пять раз , что сомнительно даже представить
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§ 211
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: У семи нянек
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4792
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы тов. Бондаренко, когда это самое строили, ответили ли хоть за что то?
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