Сабыр Re: Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения... #1





(Пользователи) Сообщений: 52

Регистрация: 30.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:10 Доллар-лучшее хранение,и это постоянно доказывает наше правительство) Не понимаю этих теньговых депозитов под 12%,если за ночь тенге,периодически,падает на 30-50%. И плюс что ты рискуешь еще и не снять когда хочешь с депозита тенге,как банк астана и др. Тогда вообще какой Смысл этих депозитов в тенге??