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§ NG.kz
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нацбанк Казахстана планирует разрешить покупку и продажу золотых слитков через обменные пункты. У золота в качестве инструмента для инвестиций, как подчеркивают эксперты, есть плюсы и минусы.
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§ Сабыр
Re: Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения...
Сабыр


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Сообщений: 52
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доллар-лучшее хранение,и это постоянно доказывает наше правительство) Не понимаю этих теньговых депозитов под 12%,если за ночь тенге,периодически,падает на 30-50%. И плюс что ты рискуешь еще и не снять когда хочешь с депозита тенге,как банк астана и др. Тогда вообще какой Смысл этих депозитов в тенге??
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§ elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2011
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Хорошая идея однако!
Ещё 10-ть лет назад можно было за 7-8-мь теньге евро купить, а сегодня за 400 продать. :lol: Этоже более чем 40-кратное увеличение капитала 8-)
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