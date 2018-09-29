211 Re: Плохая кредитная история. Что делать, если банк не дает заем #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4792

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:22 Кто то врет..

Да хоть какая у тебя история, банки гоняются за клиентами и тем более пенсионерами и вешают им лапшу на уши о том как много они могут дать..

Чо вообще врать то, что какая то там история за тобой тащится?