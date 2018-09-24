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≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 15 из 15«1...131415
§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33858
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все знают что ты сексот, так что мог не озвучивать свои угрозы.
досье на всех ведешь.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=780632&order=0&viewmode=flat&pid=780630&forumid=1#780632


Никто не угрожает, без меня всё мониториться.
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ломоносов.
может тебе лучше на сайт абай кз.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=195


Ну это не тебе решать.
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§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1318
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ну это не тебе решать.


это понятно. куда пошлют, там и сидишь.
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ломоносов.
может тебе лучше на сайт абай кз.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=195


Кто тебя лично заставляет читать мои посты, не читай и за своей речью следи, я и другие форумчане высказывают свои мнения, а ты всегда переводишь на национальную почву, эти лучше те хуже и.т.д. ты уже не замечаешь этого, но со стороны виднее, соблюдай пожалуйста элементарное приличие общения.
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это понятно. куда пошлют, там и сидишь.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=780637&order=0&viewmode=flat&pid=780633&forumid=1#780637


Есть доказательства или как обычно трёп?
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это понятно. куда пошлют, там и сидишь.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=780638&order=0&viewmode=flat&pid=780637&forumid=1#780638


Конкретно озвучь пожалуйста, кто посылает КНБ или другие структуры?
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§ elektron
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2010
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно вам уже цапаться! ;-)
Отвлеклись однако! :lol:
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да ладно вам уже цапаться!
Отвлеклись однако!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=210&1538281402


Согласен, так я ему сколько раз говорил, зачем ярлыки вешать безосновательно, клеветой заниматься. Любая дискуссия должна быть конструктивной, без перехода на личности оппонентов, если я тебе буду озвучивать, что ты иностранный агент, надо в МИД или Посольство Германий сообщить, тоже некрасиво с моей стороны же будет.
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну да, если как я понимаю, это речь о начальном школьном образовании речь!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=195


С 7 по 12 классы по новым программам обучают, по моему еще и с 1 первых классов пилотные варианты запустили, не вникал, но на сайте информация есть.
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