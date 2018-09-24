Kairat stayer Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае #213





(Полноправные пользователи) Сообщений: 244

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:05 Цитата: alex_60:

Ломоносов.

может тебе лучше на сайт абай кз.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=195 Ломоносов.может тебе лучше на сайт абай кз.Источник:



Кто тебя лично заставляет читать мои посты, не читай и за своей речью следи, я и другие форумчане высказывают свои мнения, а ты всегда переводишь на национальную почву, эти лучше те хуже и.т.д. ты уже не замечаешь этого, но со стороны виднее, соблюдай пожалуйста элементарное приличие общения.