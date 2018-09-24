Kairat stayer Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае #199





(Полноправные пользователи) Сообщений: 244

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:02 Цитата: таноми52:

Кайрат, мне вот что непонятно, если Назарбаев интеллектуальная школа (НИШ) - наше казахстанское изобретение, то почему результаты конкурса поступающих рассматриваются за рубежом? Кто это там определяет, кому надлежит учиться в этих школах? Или тесты составлены иностранцами и им же доверено смотреть, правильные ответы или нет? Видно, кроме иностранцев никто не разбирается в этих тестах? Заумь какая-то!



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=180 Кайрат, мне вот что непонятно, если Назарбаев интеллектуальная школа (НИШ) - наше казахстанское изобретение, то почему результаты конкурса поступающих рассматриваются за рубежом? Кто это там определяет, кому надлежит учиться в этих школах? Или тесты составлены иностранцами и им же доверено смотреть, правильные ответы или нет? Видно, кроме иностранцев никто не разбирается в этих тестах? Заумь какая-то!Источник:



Госпожа Таноми, от основной темы отошли, вместе с тем, считаю, что получение качественного среднего образования детьми приоритетным направлением для родителей, бабушек, дедушек и.т.д.



В своей просветительской миссии, в свете Ваших вопросов, отмечу главные и основные но мой взгляд моменты, но и критикам и всевозможным вольнодумающим диванным экспертам дополнительная информация, для расширения кругозора не помешает. Всё как говорится демократично, честно и справедливо, тем более вся необходимая и интересующая родителей, учеников информация размещена на официальных сайтах НИШ, как головного, так и региональных которые расположены во всех областях и городах республиканского значения.



Да, предметный тест разработан совместно с Институтом педагогических измерений Cito (Нидерланды). При этом, обработка результатов тестирования по предметному тесту и тесту по оценке способностей осуществляться с использованием статистического и психометрического анализа стратегическим партнером АОО в Голландии. Ранее отмечал, что мы должны учиться у развитых стран, Нидерланды (Голландия-две области в составе Нидерландов)-одна из богатых и высокоразвитых стран мира, с устоявшимися европейскими ценностями, в общем с высоким уровнем духовности и культуры населения. По уровню восприятия коррупции в мире на 7 месте, Казахстан на 122. У них многому можно учиться, учиться и учиться, как поговаривал В.И.Ленин, ну немножко конечно в другом русле, да кстати, не только в сфере образования, они являются второй страной мира по экспорту сельскохозяйственной продукции, после США. Да и на дворе 21 век, не времена же Ломоносова, когда проклятые европейцы ему строили всякие козни, тем более мы железным занавесом, как в период СССР не закрываемся. Ну соответственно с необходимой информацией можно ознакомиться здесь:



http://nis.edu.kz/ru/applicants/otbor/?id=2436



[Исправлено: Kairat stayer, 30.09.2018 - 08:03]