Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Я робот
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Сообщений: 33856
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет. Читать новость
А меня, признаться, другая часть этого же высказывания немного озадачила. О том что результаты тестов рассматриваются ...за рубежом(?!!). ЭТ кто же решает одарённый или нет наш ребёнок? Кто-то из-за рубежа определяет нашу будущую элиту? Мы сами (наша великая и независимая страна гордых номадов) не в состоянии этого решать? Разве не мы содержим эти школы? Почему это тогда вообще допускается?! Или мы под внешним управлением живём?!
Ну да, если как я понимаю, это речь о начальном школьном образовании речь! Что уж говорить о других проблемах? Когда уже на уровне детского воспитания всё поделено... Только вот забыли Ньютона или того же Эдисона, которого вообще из школы исключили. Как всегда если не грабли , так в ...оно наступим.. Я честно сказать просто не знал, что такое есть, школы для "особенных" Но теперь надеюсь, трудно будет чем удивить! Раздел пошёл серьёзный походу, раз так с детей начали, то и остальному удивляться нечего!
таноми52: Кайрат, мне вот что непонятно, если Назарбаев интеллектуальная школа (НИШ) - наше казахстанское изобретение, то почему результаты конкурса поступающих рассматриваются за рубежом? Кто это там определяет, кому надлежит учиться в этих школах? Или тесты составлены иностранцами и им же доверено смотреть, правильные ответы или нет? Видно, кроме иностранцев никто не разбирается в этих тестах? Заумь какая-то!
Госпожа Таноми, от основной темы отошли, вместе с тем, считаю, что получение качественного среднего образования детьми приоритетным направлением для родителей, бабушек, дедушек и.т.д.
В своей просветительской миссии, в свете Ваших вопросов, отмечу главные и основные но мой взгляд моменты, но и критикам и всевозможным вольнодумающим диванным экспертам дополнительная информация, для расширения кругозора не помешает. Всё как говорится демократично, честно и справедливо, тем более вся необходимая и интересующая родителей, учеников информация размещена на официальных сайтах НИШ, как головного, так и региональных которые расположены во всех областях и городах республиканского значения.
Да, предметный тест разработан совместно с Институтом педагогических измерений Cito (Нидерланды). При этом, обработка результатов тестирования по предметному тесту и тесту по оценке способностей осуществляться с использованием статистического и психометрического анализа стратегическим партнером АОО в Голландии. Ранее отмечал, что мы должны учиться у развитых стран, Нидерланды (Голландия-две области в составе Нидерландов)-одна из богатых и высокоразвитых стран мира, с устоявшимися европейскими ценностями, в общем с высоким уровнем духовности и культуры населения. По уровню восприятия коррупции в мире на 7 месте, Казахстан на 122. У них многому можно учиться, учиться и учиться, как поговаривал В.И.Ленин, ну немножко конечно в другом русле, да кстати, не только в сфере образования, они являются второй страной мира по экспорту сельскохозяйственной продукции, после США. Да и на дворе 21 век, не времена же Ломоносова, когда проклятые европейцы ему строили всякие козни, тем более мы железным занавесом, как в период СССР не закрываемся. Ну соответственно с необходимой информацией можно ознакомиться здесь:
Почему не разбираются? Там же на сайте размещены примерные образцы заданий применяемые для конкурсного отбора в 7 классы, у всех равные условия, учащиеся 6 классов заранее готовятся и тесты проводятся в течение двух дней по всей стране, всё прозрачно. При этом если одарённый ученик проживает в деревне, готовится дома и его как Ломоносова провожают в областной центр, с напутствиями, благо пешком не надо топать, он поступает в НИШ, если соображает конечно и после окончания поступит в Назарбаев университет, а там за год, если не ошибаюсь, обучение по некоторым специальностям стоит более 20 000 долларов. Выше же отмечал, что 25 учеников в текущем году туда поступили по выделенным грантам (бесплатное обучение), там же тоже иностранные преподаватели обучают молодёжь.
Ранее в беседе, с одним из форумных критиком озвучивал, что в воспитании и обучении подрастающего поколения не должно быть формализма и показухи, всё нужно планомерно прорабатывать до мельчайших мелочей и свести до минимума непредвиденные нюансы и ошибки. Можно много говорить красноречивых слов и топтаться на одном месте, без движения вперёд, но это не тот случай, государство построило НИШ для детей, пусть дерзают, созданы условия а от них должно быть желание впитывать новые знания.
Для удобства претендентов на официальном сайте размешаются результаты конкурсного отбора учащихся в 7-е классы Назарбаев Интеллектуальных школ, в разрезе областей и городов республиканского значения:
Гюлен. прячется у американцев. организовал турецко- лицеи .. через них проповедовал свою идеологию. низвержение власти,хаос, в стране. организатор убийства российского посла в Турции. вот и подозреваю бегуна тоже. миссионер он.
alex_60: Гюлен. прячется у американцев. организовал турецко- лицеи .. через них проповедовал свою идеологию. низвержение всласти,хаос, в стране. организатор убийства российского посла в Турции. вот и подозреваю бегуна тоже. миссионер он.
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