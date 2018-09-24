/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 14 из 15«1...12131415»
§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33856
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
Читать новость

§ elektron
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2009
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.09.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Особых затрат нет, отбор на конкурсной основеИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780593&topic_id=35624&forumid=1&1538235724

То есть не для всех? :-x
Профайл

§ Горожанин_kst
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.09.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

А меня, признаться, другая часть этого же высказывания немного озадачила. О том что результаты тестов рассматриваются ...за рубежом(?!!). ЭТ кто же решает одарённый или нет наш ребёнок? Кто-то из-за рубежа определяет нашу будущую элиту? Мы сами (наша великая и независимая страна гордых номадов) не в состоянии этого решать? Разве не мы содержим эти школы? Почему это тогда вообще допускается?! Или мы под внешним управлением живём?!

[Исправлено: Горожанин_kst, 29.09.2018 - 22:24]
Профайл

§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1318
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А меня, признаться, другая часть этого же высказывания немного озадачила. О том что результаты тестов рассматриваются ...за рубежом(?!!).


Это повторение.
Турецко казахские лицеи.
И подобное.
В этом вся суть.
Внедрение идеологии извне.
Но бегуны этого не видят.
Профайл

§ elektron
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2009
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.09.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да, если как я понимаю, это речь о начальном школьном образовании речь!
Что уж говорить о других проблемах? Когда уже на уровне детского воспитания всё поделено...
Только вот забыли Ньютона или того же Эдисона, которого вообще из школы исключили.
Как всегда если не грабли , так в ...оно наступим.. ;-)
Я честно сказать просто не знал, что такое есть, школы для "особенных"
Но теперь надеюсь, трудно будет чем удивить! Раздел пошёл серьёзный походу, раз так с детей начали, то и остальному удивляться нечего!
Профайл

§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Кайрат, мне вот что непонятно, если Назарбаев интеллектуальная школа (НИШ) - наше казахстанское изобретение, то почему результаты конкурса поступающих рассматриваются за рубежом? Кто это там определяет, кому надлежит учиться в этих школах? Или тесты составлены иностранцами и им же доверено смотреть, правильные ответы или нет? Видно, кроме иностранцев никто не разбирается в этих тестах? Заумь какая-то!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=180


Госпожа Таноми, от основной темы отошли, вместе с тем, считаю, что получение качественного среднего образования детьми приоритетным направлением для родителей, бабушек, дедушек и.т.д.

В своей просветительской миссии, в свете Ваших вопросов, отмечу главные и основные но мой взгляд моменты, но и критикам и всевозможным вольнодумающим диванным экспертам дополнительная информация, для расширения кругозора не помешает. Всё как говорится демократично, честно и справедливо, тем более вся необходимая и интересующая родителей, учеников информация размещена на официальных сайтах НИШ, как головного, так и региональных которые расположены во всех областях и городах республиканского значения.

Да, предметный тест разработан совместно с Институтом педагогических измерений Cito (Нидерланды). При этом, обработка результатов тестирования по предметному тесту и тесту по оценке способностей осуществляться с использованием статистического и психометрического анализа стратегическим партнером АОО в Голландии. Ранее отмечал, что мы должны учиться у развитых стран, Нидерланды (Голландия-две области в составе Нидерландов)-одна из богатых и высокоразвитых стран мира, с устоявшимися европейскими ценностями, в общем с высоким уровнем духовности и культуры населения. По уровню восприятия коррупции в мире на 7 месте, Казахстан на 122. У них многому можно учиться, учиться и учиться, как поговаривал В.И.Ленин, ну немножко конечно в другом русле, да кстати, не только в сфере образования, они являются второй страной мира по экспорту сельскохозяйственной продукции, после США. Да и на дворе 21 век, не времена же Ломоносова, когда проклятые европейцы ему строили всякие козни, тем более мы железным занавесом, как в период СССР не закрываемся. Ну соответственно с необходимой информацией можно ознакомиться здесь:

http://nis.edu.kz/ru/applicants/otbor/?id=2436

[Исправлено: Kairat stayer, 30.09.2018 - 08:03]
Профайл

§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Видно, кроме иностранцев никто не разбирается в этих тестах? Заумь какая-то!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=180


Почему не разбираются? Там же на сайте размещены примерные образцы заданий применяемые для конкурсного отбора в 7 классы, у всех равные условия, учащиеся 6 классов заранее готовятся и тесты проводятся в течение двух дней по всей стране, всё прозрачно. При этом если одарённый ученик проживает в деревне, готовится дома и его как Ломоносова провожают в областной центр, с напутствиями, благо пешком не надо топать, он поступает в НИШ, если соображает конечно и после окончания поступит в Назарбаев университет, а там за год, если не ошибаюсь, обучение по некоторым специальностям стоит более 20 000 долларов. Выше же отмечал, что 25 учеников в текущем году туда поступили по выделенным грантам (бесплатное обучение), там же тоже иностранные преподаватели обучают молодёжь.

Образцы заданий конкурсного отбора в 7 классы: http://nis.edu.kz/ru/students/konkurs-tasks/?id=2438
Профайл

§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее в беседе, с одним из форумных критиком озвучивал, что в воспитании и обучении подрастающего поколения не должно быть формализма и показухи, всё нужно планомерно прорабатывать до мельчайших мелочей и свести до минимума непредвиденные нюансы и ошибки. Можно много говорить красноречивых слов и топтаться на одном месте, без движения вперёд, но это не тот случай, государство построило НИШ для детей, пусть дерзают, созданы условия а от них должно быть желание впитывать новые знания.

Для удобства претендентов на официальном сайте размешаются результаты конкурсного отбора учащихся в 7-е классы Назарбаев Интеллектуальных школ, в разрезе областей и городов республиканского значения:

http://nis.edu.kz/ru/applicants/konkurs-results/?id=7200
Профайл

§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1318
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В своей просветительской миссии,//

капец.
бегун- миссионер. понятно теперь его заунывные нравоучения.
хорошо что пока богом себя не обьявил.
чувствовал я всегда что он агентт вражеской разведки.
в Грузии наверное завербовали.
Профайл

§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


Лишнего не озвучивай, отвечать придётся.
Профайл

§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
При этом если одарённый ученик проживает в деревне, готовится дома и его как Ломоносова провожают в областной центр...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=780627&order=0&viewmode=flat&pid=780626&forumid=1#780627

Цитата:
Kairat stayer:


Постоянно занимаешься провокациями, но это до поры и времени.
Профайл

§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
При этом если одарённый ученик проживает в деревне, готовится дома и его как Ломоносова провожают в областной центр...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=780628&order=0&viewmode=flat&pid=780627&forumid=1#780628


Прошу прошения у знатоков биографии М.Ломаносова, точнее убежал или ушел из дома ночью.
Профайл

§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1318
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гюлен. прячется у американцев.
организовал турецко- лицеи ..
через них проповедовал свою идеологию.
низвержение власти,хаос, в стране.
организатор убийства российского посла в Турции.
вот и подозреваю бегуна тоже.
миссионер он.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2018 - 08:58]
Профайл

§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1318
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Лишнего не озвучивай, отвечать придётся.


все знают что ты сексот, так что мог не озвучивать свои угрозы.
досье на всех ведешь.
Профайл

§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Гюлен. прячется у американцев.
организовал турецко- лицеи ..
через них проповедовал свою идеологию.
низвержение всласти,хаос, в стране.
организатор убийства российского посла в Турции.
вот и подозреваю бегуна тоже.
миссионер он.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=780629&order=0&viewmode=flat&pid=780628&forumid=1#780629


За турецкие лицеи разговор не вели, без тебя разберутся компетентные органы.
Профайл

§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1318
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
М.Ломаносова,


Ломоносов.
может тебе лучше на сайт абай кз.
Профайл
Ответить 
Страница 14 из 15«1...12131415»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 92
Пользователей: 0
Всего: 92

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх