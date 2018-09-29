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§ NG.kz
Плохая кредитная история. Что делать, если банк не дает заем
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33855
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.09.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы, имеющие плохую кредитную историю, испытывают большие трудности с оформлением кредита или ипотеки. О том, как исправить ситуацию и вернуть доверие банков, - в этом материале.
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* Sniper
Re: Плохая кредитная история. Что делать, если банк не дает заем
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.09.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно формировать положительный имидж? Не получая кредитов?
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§ 211
Re: Плохая кредитная история. Что делать, если банк не дает заем
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4789
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то врет..
Да хоть какая у тебя история, банки гоняются за клиентами и тем более пенсионерами и вешают им лапшу на уши о том как много они могут дать..
Чо вообще врать то, что какая то там история за тобой тащится?
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* Sniper
Плохая кредитная история. Что делать, если банк не дает заем
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 30.09.18 - 04:55
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