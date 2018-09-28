Цитата: alex_60:

заклятый враг,

С какого это перепуга тут на форуме если мнения не совпадают, то исходя из ситуации это друг или враг?

Сюда никто друзей искать не приходит, тут делятся мнениями, своими личными..

Цитата: Медный:

Вы в какой палате логике учились?

наверное и ваши комментарии не стоит читать



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35681&viewmode=flat&sortorder=0&start=120&1538248481 Вы в какой палате логике учились?наверное и ваши комментарии не стоит читатьИсточник:



Вот еще один пример..

Малейшее несовпадение во мнении, и .. очередной Враг..

Вообще с вами что тут на форуме, то есть там в реальной жизни творится, нет друзей?