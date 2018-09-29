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§ NG.kz
800 тысяч казахстанцев получают зарплату в конвертах
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33855
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.09.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Снижение нагрузки на фонд оплаты труда позволит в первую очередь формализовать этих людей и наряду с введением единого совокупного платежа окончательно решить вопрос вывода из тени самозанятого населения", – сообщил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов.
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§ таноми52
Re: 800 тысяч казахстанцев получают зарплату в конвертах
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 188
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.09.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"За 2009-2017 годы на пять программ занятости только из бюджета выделили 850 млрд тенге, а какова эффективность этих расходов?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32454?1538241319

Размер кормушки впечатляет - почти триллион! Числа тоже впечатляют: отрапортовали - трудоустроено только за 2017 г. 450 тыс. человек, по факту - 50 тыс.Эх, богатая у нас страна! Только жаль, денежка тратится не на нужды народа!
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