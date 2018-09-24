/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 14 из 14«1...121314
§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33855
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
Читать новость

§ elektron
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2009
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.09.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Особых затрат нет, отбор на конкурсной основеИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780593&topic_id=35624&forumid=1&1538235724

То есть не для всех? :-x
Профайл

§ Горожанин_kst
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.09.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

А меня, признаться, другая часть этого же высказывания немного озадачила. О том что результаты тестов рассматриваются ...за рубежом(?!!). ЭТ кто же решает одарённый или нет наш ребёнок? Кто-то из-за рубежа определяет нашу будущую элиту? Мы сами (наша великая и независимая страна гордых номадов) не в состоянии этого решать? Разве не мы содержим эти школы? Почему это тогда вообще допускается?! Или мы под внешним управлением живём?!

[Исправлено: Горожанин_kst, 29.09.2018 - 22:24]
Профайл

* alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1313
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А меня, признаться, другая часть этого же высказывания немного озадачила. О том что результаты тестов рассматриваются ...за рубежом(?!!).


Это повторение.
Турецко казахские лицеи.
И подобное.
В этом вся суть.
Внедрение идеологии извне.
Но бегуны этого не видят.
Профайл

§ elektron
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2009
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.09.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да, если как я понимаю, это речь о начальном школьном образовании речь!
Что уж говорить о других проблемах? Когда уже на уровне детского воспитания всё поделено...
Только вот забыли Ньютона или того же Эдисона, которого вообще из школы исключили.
Как всегда если не грабли , так в ...оно наступим.. ;-)
Я честно сказать просто не знал, что такое есть, школы для "особенных"
Но теперь надеюсь, трудно будет чем удивить! Раздел пошёл серьёзный походу, раз так с детей начали, то и остальному удивляться нечего!
Профайл
Ответить 
Страница 14 из 14«1...121314
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 60
Пользователей: 1
Всего: 61

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх