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§ NG.kz
Жильцы, опасаясь разрушения дома, попытались остановить земляные работы в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33855
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жильцы пятиэтажного дома по ул. Дзержинского, 92 сегодня, 28 сентября, решили воспрепятствовать прокладке газопровода к строящемуся рядом объекту. Они пришли к выводу, что траншею для укладки трубы роют слишком близко к торцевой стене здания.
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§ 211
Re: Жильцы попытались остановить земляные работы, опасаясь...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сами ничего не делаем, и другим не дадим..
У нас по дому такое уже было..
В результате всех несогласных просто подкупили..
Цена этому, просто количество денежных знаков..
А предприниматель жадный видимо..
Тогда на нет и суда нет..
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§ Menden1968
Re: Жильцы, опасаясь разрушения дома, попытались остановить...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. – В акимате нам сказали, что акима сейчас в Костанае нет, и записали нас на прием на 29 октября.


Встретившийся с жильцами главный специалист земельной инспекции области Нурлан Баяхметов сказал, что газовые дела в компетенцию его ведомства не входят.

- Я приехал сюда, чтобы сделать проверку по вашим жалобам, связанным с выделением и использованием земельного участка, - пояснил он.
....никто вас не слышет и не хочет слышать,вы что не видете всё руководство города отодвигает свои пятые точки
.Для этой стройки вырубили деревья, которые служили экологической защитой от рядом находящейся нефтебазы

Дебилы скоро весь город выкосят ,они ведь не садили эти деревья...здесь всё понятно если деревья косят значит на это даёт закрывает глаза администрация города если так смело выкарчёвывают а куда смотрят экологи это входит в их кампетенцию? АУ вы где?
По просьбе корреспондента «НГ» расстояние от стены до этой черты замерили. Оказалось 2,8 м.

Могу заверит дом не рухнет т.к. он стоит на сваях сам лично принимал участие в его строителестве и тогда строили более сознательнно в отличии чем в данный момент.Пример тому когда дома ещё не заселили а они у же трескаются
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§ arman_kst
Re: Жильцы, опасаясь разрушения дома, попытались остановить...
arman_kst


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Сообщений: 55
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо заставить провести проверку - выкопать трубу и измерить расстояние. Если нет там 3,5 м, то пусть переделывают.
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§ Volonter
Re: Жильцы, опасаясь разрушения дома, попытались остановить...
Volonter


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Сообщений: 1424
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 29.09.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С юридической точки зрения жители вряд ли чего добьются, т.к. по СН РК 4.03-01-2011 (да и по "Градостроительству" - СН РК 3.01-01-2013) допускается прокладка г/п низкого давления в 2 м от фундаментов зданий. Кстати, совет жильцам - поинтересуйтесь категорией давления в строящемся газопроводе, ибо 2 м - это для низкого давления (обозначение - Г1). Хотя я, как газовик, в таких ситуациях за бестраншейный метод ГНБ (горизонтально-направленное бурение), т.к. зачастую законам физики плевать на печати, согласования и утверждённые строительные нормы))) Про "прокол" видимо было озвучено обобщённо, ибо скорее всего строящийся газопровод из труб ПЭ.
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§ Volonter
Жильцы, опасаясь разрушения дома, попытались остановить земляные работы в Костанае
Volonter


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Сообщений: 1424
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 29.09.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Если нет там 3,5 м, то пусть переделывают.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32464#780527

Скорее внесут изменения в проект ибо требования действующих норм не нарушены. Вот чего бы я на месте жильцов требовал, коли уж ничего не поделать и выкопали траншею - так это обратной засыпки траншеи ПЕСКОМ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ВСЮ ГЛУБИНУ на протяжении всего параллельного следования фундаменту их дома.

[Исправлено: Volonter, 29.09.2018 - 12:19]
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§ Menden1968
Жильцы, опасаясь разрушения дома, попытались остановить земляные работы в Костанае
Menden1968


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Сообщений: 83
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой Арман мечтатель вы кто будет там мерить и копать акимат города?
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