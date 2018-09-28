Menden1968 Re: Жильцы, опасаясь разрушения дома, попытались остановить... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 83

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:29 . – В акимате нам сказали, что акима сейчас в Костанае нет, и записали нас на прием на 29 октября.





Встретившийся с жильцами главный специалист земельной инспекции области Нурлан Баяхметов сказал, что газовые дела в компетенцию его ведомства не входят.



- Я приехал сюда, чтобы сделать проверку по вашим жалобам, связанным с выделением и использованием земельного участка, - пояснил он.

....никто вас не слышет и не хочет слышать,вы что не видете всё руководство города отодвигает свои пятые точки

.Для этой стройки вырубили деревья, которые служили экологической защитой от рядом находящейся нефтебазы



Дебилы скоро весь город выкосят ,они ведь не садили эти деревья...здесь всё понятно если деревья косят значит на это даёт закрывает глаза администрация города если так смело выкарчёвывают а куда смотрят экологи это входит в их кампетенцию? АУ вы где?

По просьбе корреспондента «НГ» расстояние от стены до этой черты замерили. Оказалось 2,8 м.



Могу заверит дом не рухнет т.к. он стоит на сваях сам лично принимал участие в его строителестве и тогда строили более сознательнно в отличии чем в данный момент.Пример тому когда дома ещё не заселили а они у же трескаются