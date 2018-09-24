elektron Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае #198





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2009

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:00 Ну да, если как я понимаю, это речь о начальном школьном образовании речь!

Что уж говорить о других проблемах? Когда уже на уровне детского воспитания всё поделено...

Только вот забыли Ньютона или того же Эдисона, которого вообще из школы исключили.

Как всегда если не грабли , так в ...оно наступим..

Я честно сказать просто не знал, что такое есть, школы для "особенных"

Но теперь надеюсь, трудно будет чем удивить! Раздел пошёл серьёзный походу, раз так с детей начали, то и остальному удивляться нечего!