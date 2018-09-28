yudjin Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке #6





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5540

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:59 Цитата: Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке

да хоть 33 тыщи!

скудоумие и рукожо..сть некоторых не позволяет понять, что важно не количество высаженных прутиков по отчётам, а деревья, которые ПРИЖИЛИСЬ и уцелели, хотя бы после пары зим.

И для примера пара кадров с площади Первоцелинников-шахтёров. Сегодня утром увидел пару десятков совершенно сухих лип, посаженных видимо в прошлом году.





Как видно, даже лунок для полива не видно... а где-то 20-тилетним березам роят бесполезные приствольные круги.

И таких примеров по городу сотни...если не тысячи.



[Исправлено: yudjin, 29.09.2018 - 22:02]