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≡ Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33854
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традиционный месячник санитарной очистки начался в Костанае общегородским субботником. Сотрудники городского акимата вышли на уборку улицы Пушкина в 14:30. Акима областного центра на субботнике не было, так как он находится в командировке.
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§ Гога
Re: Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.09.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну сколько уже можно говорить - такими граблями НЕЛЬЗЯ убирать листву !! Как уже донести это вредителям природы !
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§ 211
Re: Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но почему то городишко как был в Г, так и остается и после в полном Г., даже после субботников..
Может нужно уже на рыночные механизмы переходить и начать платить за уборку настоящими деньгами, а не тем жалким пособием в прожиточный минимум пары дней в месяц?
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* drakon
Re: Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14679
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.09.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32458

Цитата:
Гога:
Как уже донести это вредителям природы !

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32458

Вот - обращайся, в МПС... :lol:
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* elektron
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2007
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780455&topic_id=35690&forumid=1&1538142809

Вот ещё один повод, для создания новой бюджетной организации! ;-)
На всех нефти не хватит! :-o
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§ Гога
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.09.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так не сиди дома - убери возле подъезда !!
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§ yudjin
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5540
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.09.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке

да хоть 33 тыщи!
скудоумие и рукожо..сть некоторых не позволяет понять, что важно не количество высаженных прутиков по отчётам, а деревья, которые ПРИЖИЛИСЬ и уцелели, хотя бы после пары зим.
И для примера пара кадров с площади Первоцелинников-шахтёров. Сегодня утром увидел пару десятков совершенно сухих лип, посаженных видимо в прошлом году.


Как видно, даже лунок для полива не видно... а где-то 20-тилетним березам роят бесполезные приствольные круги.
И таких примеров по городу сотни...если не тысячи.

[Исправлено: yudjin, 29.09.2018 - 22:02]
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