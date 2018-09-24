NG.kz Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33854

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:04 В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.

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