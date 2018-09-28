Kairat stayer Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское #136





(Полноправные пользователи) Сообщений: 232

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:19 Цитата: alex_60:

опять выпрыгнул. ну прям беда с тобой .

ты кроме темы русский -казах можешь про что нибудь говорить?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780566&topic_id=35681&forumid=1#780566 опять выпрыгнул. ну прям беда с тобой .ты кроме темы русский -казах можешь про что нибудь говорить?Источник:



Меня собой не путай, это у тебя нас много, таких национальностей надо ставить на руководящие должности, одно и тоже постоянно твердишь. Где в этой ветке, отмечено про национальности, тем более Никита Сергеевич был Советским человеком, точно не известно, украинец или русский по национальной принадлежности.