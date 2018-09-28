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≡ Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33854
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В воскресенье, 30 сентября, пройдут публичные слушания по инициативе о переименовании села Тарановское в село Айет, Тарановского сельского округа в Айетский сельский округ, а Тарановский район - в район Беймбета Майлина.
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§ Sniper
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 625
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.09.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс. Рад что заценил мой лексикон.Правда, что он тебе понравился? Привет Кайрке. Поучи народишко.
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§ Kairat stayer
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
опять выпрыгнул. ну прям беда с тобой .
ты кроме темы русский -казах можешь про что нибудь говорить?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780566&topic_id=35681&forumid=1#780566


Меня собой не путай, это у тебя нас много, таких национальностей надо ставить на руководящие должности, одно и тоже постоянно твердишь. Где в этой ветке, отмечено про национальности, тем более Никита Сергеевич был Советским человеком, точно не известно, украинец или русский по национальной принадлежности.
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* таноми52
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.09.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
тем более Никита Сергеевич был Советским человеком, точно не известно, украинец или русский по национальной принадлежности.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32445&start=135#comment_1




К сведению: "Но подлинной неожиданностью оказалась десятитомная ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИСПАНИИ, которую я разыскал в отделе иностранной литературы Ростовской областной публичной библиотеки! Держу в руках 5-й том. На странице 4801 нахожу статью, посвященную Хрущеву: 16 строк. Вся жизнь и деятельность первого некогда лица нашего государства в них. Не густо! Но самыми восхитительными оказались две последние: "Его подлинное имя Никита Саломон Пеарлмуттер" (Nikita Salomon Pearlmutter). Солидное издание вряд ли умудрится опуститься до мистификации." http://stalinism.ru/mifyi-i-falshivki/hruschev-hryaschev-ili-perlmutter.html
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§ maxsaf
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
..../mifyi-i-falshivki/hruschev-hryaschev-ili-perlmutter.html

Инфа - сотка (100%) , по этому ее хранят в разделе Мифы и Фальшивки
:lol:
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* таноми52
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.09.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Инфа - сотка (100%) , по этому ее хранят в разделе Мифы и Фальшивки


Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32445&start=135&1538234787



Согласна. Однако, нет дыма без огня! :lol: ;-)
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