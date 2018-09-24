Kairat stayer Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае #191





(Полноправные пользователи) Сообщений: 232

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:08 Цитата: alex_60:

мне за тебя даже неудобно. такие возражения.

я тебя конкретно спросил.,

почему одевают от и до, кормят до упада " твоих".

а други детей родители кормят и одевают за свой счет.

сказать то нечего похоже.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=780582&order=0&viewmode=flat&pid=780472&forumid=1#780582 мне за тебя даже неудобно. такие возражения.я тебя конкретно спросил.,почему одевают от и до, кормят до упада " твоих".а други детей родители кормят и одевают за свой счет.сказать то нечего похоже.Источник:



Вот, мне человеку окончившему школу на казахском языке, приходиться не особо грамотным русским языком тебе объяснять. Ты же не хочешь понят, они поступают на конкурсной основе, тем более результаты тестов рассматриваются за рубежом. Ты с начало вникни, кто тем родителям запрещает попробовать, чтобы их дети хотя бы попытались туда поступить на казахском языке обучения или на русском языке обучения, но далее учёба организовывается частично по трёх и с этого года четырех язычным программам.