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≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 13 из 13«1...111213
§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33854
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У кого финансовая, у кого региональная....

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&forumid=1&start=165&1538217502


Особых затрат нет, отбор на конкурсной основе, детки шестиклассники два дня тесты сдают, в последующем результаты обрабатываются за рубежом и по итогам головным учебным заведением присуждаются гранты на бесплатное обучение с 7 по 12 классы. Также иногородние ученики проживающие в интернате при школе обеспечены 5 разовым бесплатным питанием, городские Костанайские 3 разовым, тоже бесплатно (завтрак, обед и полдник). Одежда для повседневной носки, по сезону осенне-зимняя, спортивная форма также выдаётся ежегодно на бесплатной основе, учебники тоже. Немаловажно, что часть учителей приглашены из дальнего зарубежья, которые преподают в основном по профильным предметам.
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§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1304
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
ученики проживающие в интернате при школе обеспечены 5 разовым бесплатным питанием, городские Костанайские 3 разовым, тоже бесплатно (завтрак, обед и полдник). Одежда для повседневной носки, по сезону осенне-зимняя, спортивная форма также выдаётся ежегодно на бесплатной основе, учебники тоже.


что за каста такая. за чей счет банкет?
а остальные дети не дети что-ли?
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что за каста такая. за чей счет банкет?
а остальные дети не дети что-ли?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780565&topic_id=35624&forumid=1#780565


Что непонятного поступление на конкурсной основе, любой желающий шестиклассник обладающий знаниями может поступить, по всей стране если не ошибаюсь более 20 таких школ.
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§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1304
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
любой желающий шестиклассник обладающий знаниями может поступить


ну и пусть учатся. раз поступили. молодцы.
но причем тут еда и одежда бесплатная.
а остальные должны питаться за деньги и одежду сами покупать.
поэтому и вопрос- за чей счет банкет?
дискриминация конкретно.
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§ Медный
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2446
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.09.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Адам:
ленточки ПОБЕДЫ
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§ Kairat stayer
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну и пусть учатся. раз поступили. молодцы.
но причем тут еда и одежда бесплатная.
а остальные должны питаться за деньги и одежду сами покупать.
поэтому и вопрос- за чей счет банкет?
дискриминация конкретно.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=180#comment_1


С начало вникни, всегда в дискуссию вступаешь, не владея ситуацией и реальным положением дел, лишь бы ляпнуть что-то, возразить, поступление на конкурсной основе, никакой дискриминации. Впросак постоянно попадаешь, что в этом плохого, если одарённые дети владеющие тремя и более языками тянутся к знаниям и обучаются в таких школах, с помощью педагогов из дальнего зарубежья?
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§ alex_60
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1304
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А определение этой всей вакханалии
Известно давно
"из грязи в князи" (с)
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну и пусть учатся. раз поступили. молодцы.
но причем тут еда и одежда бесплатная.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=180#comment_1


Так Victor Yang и elektron указали, что затратно для родителей обучение детей в таких школах.

[Исправлено: Kairat stayer, 29.09.2018 - 17:54]
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§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1304
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
конспект твоего поста.

Цитата:
Kairat stayer:
С начало вникни,
не владея ситуацией и реальным положением дел,
лишь бы ляпнуть что-то, возразить,
Впросак постоянно попадаешь,////

мне за тебя даже неудобно. такие возражения.
я тебя конкретно спросил.,
почему одевают от и до, кормят до упада " твоих".
а другие родители детей кормят и одевают за свой счет.
сказать то нечего похоже.

[Исправлено: alex_60, 29.09.2018 - 18:00]
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
НИШ, Озат и иже с ними - не стоит приводить в пример. Все школы такими не станут, да и не у всех будет возможность обучать в этих школах.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=165

Цитата:
Kairat stayer:
Какая возможность?

Цитата:
elektron:
У кого финансовая, у кого региональная....

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=165


Вот, пожалуйста, товарищи думают, что затратно для родителей обходиться обучение детей в таких школах.
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§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1304
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:



не ну я держите меня.
вот твой ответ им..

///Особых затрат нет//
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мне за тебя даже неудобно. такие возражения.
я тебя конкретно спросил.,
почему одевают от и до, кормят до упада " твоих".
а други детей родители кормят и одевают за свой счет.
сказать то нечего похоже.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=780582&order=0&viewmode=flat&pid=780472&forumid=1#780582


Вот, мне человеку окончившему школу на казахском языке, приходиться не особо грамотным русским языком тебе объяснять. Ты же не хочешь понят, они поступают на конкурсной основе, тем более результаты тестов рассматриваются за рубежом. Ты с начало вникни, кто тем родителям запрещает попробовать, чтобы их дети хотя бы попытались туда поступить на казахском языке обучения или на русском языке обучения, но далее учёба организовывается частично по трёх и с этого года четырех язычным программам.
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