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≡ Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В воскресенье, 30 сентября, пройдут публичные слушания по инициативе о переименовании села Тарановское в село Айет, Тарановского сельского округа в Айетский сельский округ, а Тарановский район - в район Беймбета Майлина.
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§ elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2006
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.09.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Мне добавить нечего.

Оно и понятно, ничего своего? поправляйтесь Дохтер! ;-)
по 7н14 так до сих пор нечего сказать? Странно... Такие рассказы писали...Цитата:
Sniper:
Наш учитель немецского языка Артур Кригер был призван на войну, пока не был пленен сибиряками. Таких наших в кавычках было сотни тысяч. Пока Сталин не вывез их из мест соприкосновения с гитлеровскими войскамиИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35681&post_id=780525&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1&1538208979

Ну и о чём это опять было? Сколько таких случаев было не в курсе, и без нац. принадлежности?
Слабовато как то! :-x
Радуйся, что сам на другой стороне был и не пережил всего того, что другим пришлось.
Хотя сегодня ты также плюёшь им в лицо... Тогда значит правильно было стрелять, а сегодня, когда то же самое происходит, не правильно? Двуякий вы наш.
Да и может по теме что будет всё таки сказать7 Или так и будем "сказки" рассказывать 8-)
Дохтер по существу плиз!
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* Sniper
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.09.18 - 14:41
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1295
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ПС: с каких это пор ты под 221-112ходишь? Своих мыслей нет? жалко то как!


нишу занял . двое выбыли. или прячутся тут.
так то сказочник.
по сути.
а тут "роль" страдальца за казахов.
решил изобразить.
решил перейти из нуротана в бригаду бывшей простыни.
хотя сам то татарин. и историю татар в КЗ не знает как видно.
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§ alex_60
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1295
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
короче говоря, переименовывать, не мешки ворочать.
при полном присутствии в акиматах, налоговых, полицейских.
это не экономику поднимать.
это неважно.
главная цель- вокзал, чемодан. для половины населения страны.
жалко и непонятно что адекватные казахи, которые получили образование в союзе,
и понимают что не батыры и переименования решат проблемы в стране,
молча смотрят на это.

[Исправлено: alex_60, 29.09.2018 - 15:32]
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§ alex_60
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1295
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
казахи закапывают свой язык еще глубже с введением латиницы./quote]

может это диверсанты или хакеры вражеские такое придумали?
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§ Victor Yang
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Victor Yang


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Сообщений: 10972
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.09.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
А насчет переименований в РФ писал я уже

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35681&viewmode=flat&sortorder=0&start=90

Так там ВОЗВРАЩАЮТ первоначальные названия. По этой логике на Айет, а Викторовка должна быть.
Цитата:
pro100tak:
возродить свой язык, даже и посредством переименований

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35681&viewmode=flat&sortorder=0&start=90

Язык - не в названиях. Далеко не в названиях.
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* Sniper
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.09.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в чем тогда Виктор? Когда я ребенком приехал на целину. Наш гостеприймный дом посещало много гостей. Были среди них и русские. Все свободно общались на кахахском. Потом прибыл на целину Хрущ кукурузник. И замутил эту мононациональную лабуду.

[Исправлено: Gljuk, 29.09.2018 - 16:03]
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