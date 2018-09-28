elektron Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское #120





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2006

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:22 Цитата: Sniper:

Мне добавить нечего.

Оно и понятно, ничего своего? поправляйтесь Дохтер!

по 7н14 так до сих пор нечего сказать? Странно... Такие рассказы писали...Цитата: Sniper:

Наш учитель немецского языка Артур Кригер был призван на войну, пока не был пленен сибиряками. Таких наших в кавычках было сотни тысяч. Пока Сталин не вывез их из мест соприкосновения с гитлеровскими войскамиИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35681&post_id=780525&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1&1538208979 Наш учитель немецского языка Артур Кригер был призван на войну, пока не был пленен сибиряками. Таких наших в кавычках было сотни тысяч. Пока Сталин не вывез их из мест соприкосновения с гитлеровскими войскамиИсточник:

Ну и о чём это опять было? Сколько таких случаев было не в курсе, и без нац. принадлежности?

Слабовато как то!

Радуйся, что сам на другой стороне был и не пережил всего того, что другим пришлось.

Хотя сегодня ты также плюёшь им в лицо... Тогда значит правильно было стрелять, а сегодня, когда то же самое происходит, не правильно? Двуякий вы наш.

Да и может по теме что будет всё таки сказать7 Или так и будем "сказки" рассказывать

Дохтер по существу плиз!