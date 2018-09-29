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§ NG.kz
На ярмарке в Костанае стандартным спросом пользовались яйца и бройлеры, нестандартным – мука и брокколи
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.09.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бойкая торговля в центре Костаная началась уже с 8 утра, в начале 9-го можно было видеть горожан, скупающих мешками лук, картофель и муку. Кстати, за мукой и макаронными изделиями на этот раз выстроилась очередь, сопоставимая с яичной.
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§ arman_kst
Re: На ярмарке в Костанае стандартным спросом пользовались яйца...
arman_kst


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Сообщений: 55
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни разу не ходил на эти ярмарки. Да еще неудобное время - утром
Обычно покупаешь в магазине из мясных - фарш готовый, окорочка или бройлер.
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