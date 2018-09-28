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§ NG.kz
Пенсии в Казахстане в январе 2019 года повысят на уровень инфляции плюс 2%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Индексация солидарной пенсии будет проведена с 1 января 2019 года. В этом году инфляцию обещали удержать в коридоре 5-7%. Напомним, что 1 июля 2017 года Казахстан перешёл на новый формат базовой пенсии. В среднем её повысили на 67%.
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§ 211
Re: Пенсии в Казахстане в январе 2019 года повысят на уровень...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 процентов от прожиточного уровня одного известного животного в джунглях Амазонии, и то оно ест там на гораздо больше, конечно сильно сказано..
Но мы то не обезьяны по моему..
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§ Мишаня
Re: Пенсии в Казахстане в январе 2019 года повысят на уровень...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 29.09.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, не шкни. Хороший уровень. Нам, в РФ до ваших пенсов ох как далеко, со средней в 12000. И это при том, что чиновнички, судьишки и прокуроришки с ментами (коих немало, с "заслуженной" планкой от 25000 имеют ох...какую пенсию, что несколько портит картину 12000.
Так что в этом плане ваша власть более уважает заслуги пожилой части населения.
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§ 211
Пенсии в Казахстане в январе 2019 года повысят на уровень инфляции плюс 2%
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.09.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
что несколько портит картину 12000.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780546&topic_id=35689&forumid=1&1538205945

Умножаем на 6 или сколько там, по нашему это Редми нота 5.
70 тысяч.
У нас такую пенсию не каждый получает, тоже типа прокуроришки, бухгалтера, чиновники старые..
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§ таноми52
Re: Пенсии в Казахстане в январе 2019 года повысят на уровень...
таноми52


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Сообщений: 183
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.09.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Так что в этом плане ваша власть более уважает заслуги пожилой части населения.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32459?1538210168


Соглашусь. Даже удивляюсь, почему такая забота о пенсионерах по сравнению с другими категориями населения? Может, в знак благодарности за то, что сделали в своё время для Казахстана?
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§ таноми52
Re: Пенсии в Казахстане в январе 2019 года повысят на уровень...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.09.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
У нас такую пенсию не каждый получает, тоже типа прокуроришки, бухгалтера, чиновники старые..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32459#780551


Ложь! У этих - за 100. А вот у большинства как раз около 70, плюс- минус несколько тысяч
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* Sniper
Пенсии в Казахстане в январе 2019 года повысят на уровень инфляции плюс 2%
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.09.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ка хлопчики зацените мою пенсию казахстанскую. 103 тысячи теньге в месяц. Много это или мало? Только без оскорблений!!!
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