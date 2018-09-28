таноми52 Re: Пенсии в Казахстане в январе 2019 года повысят на уровень... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 183

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:39 Цитата: Мишаня:

Так что в этом плане ваша власть более уважает заслуги пожилой части населения.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32459?1538210168 Так что в этом плане ваша власть более уважает заслуги пожилой части населения.Источник:



Соглашусь. Даже удивляюсь, почему такая забота о пенсионерах по сравнению с другими категориями населения? Может, в знак благодарности за то, что сделали в своё время для Казахстана?