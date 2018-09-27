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Страница 903 из 903«1...901902903
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14676
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
я говорю о семейной жизни. При чем тут любовь?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780115&topic_id=25576&forumid=2#780115

Вот это то и - странно. К поварихе в лагерь, зачем ходил?
Ты у неё наверное был - первая любовь... ;-)
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ты у неё наверное был - первая любовь.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13530

отвечу по простому. Зачем бык бежит к корове? То тоже))))))
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
первая любовь

кто же тогда был у ней мужик, который сидел на березе посередине пионерлагеря?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14676
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
мужик, который сидел на березе посередине пионерлагеря?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13530

Это наверное Сторож - был... :lol:
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это наверное Сторож - был..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780248&topic_id=25576&forumid=2#780248

что он у ней охранял? У других же не воровали?))))))))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14676
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
У других же не воровали?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13530

Доктор, в то время Порнухи - небыло ни
в телевизоре, ни в видиках.
Вот и смотрел - жёсткую... :oops:
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но это же пионерлагерь)))))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14676
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Но это же пионерлагерь)))))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780260&topic_id=25576&forumid=2#780260

А ты, Доктор, там Порнуху - показывал... :lol: :lol: :oops:
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.09.18 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А ты, Доктор, там

мне было там очень хорошо....
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.09.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пиши больше обо мне. Мне мужика жалко. Что с ним? Он же залез на дерево из лучших побуждений. Ради семьи.
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.09.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плывут пароходы, привет деревеньке..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14676
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.09.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Плывут пароходы, привет деревеньке..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780302&topic_id=25576&forumid=2#780302

Плывут, плывут

Привет - Рудный... :lol: :oops:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.09.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В наших степях нет такой глубоководности..
Жаль..
Было бы море, сейчас бы уплыл куда нибудь..
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