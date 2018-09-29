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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Вовсе не пустяк
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33851
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.09.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С приходом зимы, а она у нас длится полгода, костанайцы сталкиваются с одним и тем же явлением - просыпаются сами и будят детей, когда за окном кромешная тьма. И мало кто задумывается, почему это происходит.
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* Сергей_я
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вовсе не пустяк
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2594
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.09.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да по-моему 1 час ничего не решает. Сила привычки, пару тройку дней и все.
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