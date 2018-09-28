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≡ Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33851
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В воскресенье, 30 сентября, пройдут публичные слушания по инициативе о переименовании села Тарановское в село Айет, Тарановского сельского округа в Айетский сельский округ, а Тарановский район - в район Беймбета Майлина.
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§ Sniper
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 616
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.09.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
хаешь Тарана, героя гражданской войны и активного участника борьбы за установление советской власти в Костана

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35681&post_id=780514&order=0&viewmode=flat&pid=780512&forumid=1#780514

Который хотел казнями и расстрелами, сделать добро людям??? Очень хорошо, я рад этому, что он успел получить ответку от реальной власти в Казахстане.
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* drakon
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14674
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.09.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но почему то Бахрейн в Дильмун не переименовывают.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780497&topic_id=35681&forumid=1#780497

Сейчас главный Ономаст в Кустанае всё переименует,
затем возьмётся за Пакистан и Бахрейн... :lol: :oops:
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§ Sniper
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 616
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.09.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты будешь где то в Германии выражать какое то там мнение в интернете.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35681&viewmode=flat&sortorder=0&start=90

отлично сказано. :-) :-( ;-) :lol:
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§ Sniper
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 616
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.09.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сейчас главный Ономаст в Кустанае

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35681&post_id=780518&order=0&viewmode=flat&pid=780515&forumid=1#780518

это плохо?
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§ Sniper
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 616
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.09.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Жайляу у кочевников не жестко определенное место было

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35681&viewmode=flat&sortorder=0&start=90[/q
плохо знаешь обычаи народа. Почитай Кочевники. Каждый род прибывал на свое место. Как на зимовку, так и на летовку
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* elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.09.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Насчет тычут, что чужак - это вряд лиИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35681&post_id=780512&order=0&viewmode=flat&pid=780509&forumid=1&1538200077

А как же переименования? кстати к чему всё это? Конечно можно может :-x Но народ там живёт, его спросили?
Или как с Затобольском будет 3 чела так решили и усё?
А таблички на домах? Без русского, но зато иногда на английском!!!!
Что это?
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§ Сергей_я
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2594
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.09.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
И если казахи хотят возродить свой язык, даже и посредством переименований - что в этом плохого?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780515&topic_id=35681&forumid=1#780515

казахи закапывают свой язык еще глубже с введением латиницы.
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* elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.09.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
отлично сказано

Не хотел пояснять, но видимо есть необходимость!
Да Дохтер, я тут могу много чего в инете сделать и даже мнение выразить! :-o Удивил?
Хочу я "за" или "против" и не только. Енто не 30-ые или какие там годы, где такие как ты
с винтовками ходили и стреляли свой народ. Хотя 7Н14 так и не ответил, зелёному воину?
Не стрёмно?
Так что учись дальше, пришли что нибудь по теме, тогда может интереснее будет?
Есть что сказать? 8-)
ПС: с каких это пор ты под 221-112ходишь? :lol: Своих мыслей нет? жалко то как!

[Исправлено: elektron, 29.09.2018 - 07:09]
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* таноми52
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.09.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Мое отношение к Тарану глубоко отрицательное. Равно к и его потомкам. Которые лезли во властные структуры.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32445&start=90#comment_1


Док, "Платон мне друг, но истина дороже!", поэтому выскажусь! Таран - представитель Советский власти, благодаря которой состоялся Казахстан. Его потомки (читай, русскоязычные , могла бы написать - только русские, но это было бы неправдой) развивали и укрепляли Казахстан. "Лезли во властные структуры"? Они СОЗДАВАЛИ эти структуры, а лезли туда всеми правдами и неправдами полуграмотные автохтоны, потомки тех из них, которым не удалось пролезть туда, сейчас вымещают обиды на потомках Тарана.
Но Вы не оригинальны... Украина, которая тоже была, по сути, создана Советской властью, теперь крушит всё, что связано с нею. Не понимая, что "если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки!"
Думаю, что как грамотный и думающий человек, Вы прекрасно понимаете весь исторический расклад и современные реалии. Однако, мало у кого из обывателей достанет здравомыслия признать их... А уж "мелко мстить" на уровне 112 может каждый
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