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Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 12:08 Цитата: Sniper:

Мое отношение к Тарану глубоко отрицательное. Равно к и его потомкам. Которые лезли во властные структуры.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32445&start=90#comment_1 Мое отношение к Тарану глубоко отрицательное. Равно к и его потомкам. Которые лезли во властные структуры.Источник:



Док, "Платон мне друг, но истина дороже!", поэтому выскажусь! Таран - представитель Советский власти, благодаря которой состоялся Казахстан. Его потомки (читай, русскоязычные , могла бы написать - только русские, но это было бы неправдой) развивали и укрепляли Казахстан. "Лезли во властные структуры"? Они СОЗДАВАЛИ эти структуры, а лезли туда всеми правдами и неправдами полуграмотные автохтоны, потомки тех из них, которым не удалось пролезть туда, сейчас вымещают обиды на потомках Тарана.

Но Вы не оригинальны... Украина, которая тоже была, по сути, создана Советской властью, теперь крушит всё, что связано с нею. Не понимая, что "если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки!"

Думаю, что как грамотный и думающий человек, Вы прекрасно понимаете весь исторический расклад и современные реалии. Однако, мало у кого из обывателей достанет здравомыслия признать их... А уж "мелко мстить" на уровне 112 может каждый