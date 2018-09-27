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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33849
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
14 сентября в рамках Программы развития ООН опубликовали Отчет о развитии человечества, составленный по оценочным данным 2017 года. Казахстан в списке стран по индексу человеческого развития (ИЧР) оказался на 58 месте из 186-ти.
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§ maxsaf
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если подвергнуть сомнению ИЧР остальных стран таким же способом, то весьма вероятно, что Казахстан занимает вполне заслуженное 58 место в "сомнительном" ООНовском рейнинге.
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§ Trueman4400
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 27.09.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
комбинированным показателем, включающим такие критерии, как ожидаемая продолжительность жизни,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32412
так она зависит не от рейтинга, а от способности поддерживать свое здоровье всеми доступными методами.
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§ drakon
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14673
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Казахстан занимает вполне заслуженное 58 место в "сомнительном" ООНовском рейнинге.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32412

Почём Рейтинги? Тов. ООН?... :lol: :oops:
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§ Сыкымы
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 488
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
а от способности поддерживать свое здоровье всеми доступными методами.

а доступность этих методов от чего зависит?
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§ pro100tak
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.09.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Казахстанцы учатся в среднем 11,8 лет, занимая по этому показателю 36 место в мире. Обучать можно и дольше..."
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32412
Поэтому и собираемся перейти на 12-летнее среднее образование. Только чем оно лучше советского 10-летнего? Икс3 знает.
И все эти рейтинги в районе 30-ки есть продукт, имеющий свою цену. На что бы жили эти всякие миссии ООН, кстати, их иногда тоже арестовывают, судят и дрпр. А какие-нибудь Таити, Вануату, Сейшелы и дрпр. живут получше и не потеют, какое они место занимают. Если не брать в счет их, почти всю Африку, часть Латинской Америки, часть Азии - за какое место бьемся-то? Если в эти рейтингах учесть еще какой-нибудь Люксембург и Лихтенштейн, то покупать нам еще и покупать по паре строчек.
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2846
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.09.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://ok.ru/video/1148901462321
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§ Vital
Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6203
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.09.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Посмотрел. Он не че не сказал за что его по судам таскают. Аудио обещеное так и не включил в конце. Какое нарушение?
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2846
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.09.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
схожу третьего числа на суд , послушаю , потом сюда выложу , думаю парню надо помочь , видимо еще не понюхал пороху нашей кз обыденности
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§ Menden1968
Re: Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Поэтому вполне возможно, что при таком подходе мы скоро услышим: Казахстан уже вошел в 30 самых развитых стран мира.

Мечты сбываются и не сбываются.....
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