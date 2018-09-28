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§ NG.kz
Жильцы, опасаясь разрушения дома, попытались остановить земляные работы в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33849
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жильцы пятиэтажного дома по ул. Дзержинского, 92 сегодня, 28 сентября, решили воспрепятствовать прокладке газопровода к строящемуся рядом объекту. Они пришли к выводу, что траншею для укладки трубы роют слишком близко к торцевой стене здания.
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§ 211
Re: Жильцы попытались остановить земляные работы, опасаясь...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4774
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сами ничего не делаем, и другим не дадим..
У нас по дому такое уже было..
В результате всех несогласных просто подкупили..
Цена этому, просто количество денежных знаков..
А предприниматель жадный видимо..
Тогда на нет и суда нет..
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§ Menden1968
Re: Жильцы, опасаясь разрушения дома, попытались остановить...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.18 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. – В акимате нам сказали, что акима сейчас в Костанае нет, и записали нас на прием на 29 октября.


Встретившийся с жильцами главный специалист земельной инспекции области Нурлан Баяхметов сказал, что газовые дела в компетенцию его ведомства не входят.

- Я приехал сюда, чтобы сделать проверку по вашим жалобам, связанным с выделением и использованием земельного участка, - пояснил он.
....никто вас не слышет и не хочет слышать,вы что не видете всё руководство города отодвигает свои пятые точки
.Для этой стройки вырубили деревья, которые служили экологической защитой от рядом находящейся нефтебазы

Дебилы скоро весь город выкосят ,они ведь не садили эти деревья...здесь всё понятно если деревья косят значит на это даёт закрывает глаза администрация города если так смело выкарчёвывают а куда смотрят экологи это входит в их кампетенцию? АУ вы где?
По просьбе корреспондента «НГ» расстояние от стены до этой черты замерили. Оказалось 2,8 м.

Могу заверит дом не рухнет т.к. он стоит на сваях сам лично принимал участие в его строителестве и тогда строили более сознательнно в отличии чем в данный момент.Пример тому когда дома ещё не заселили а они у же трескаются
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