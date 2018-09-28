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§ NG.kz
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33849
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В воскресенье, 30 сентября, пройдут публичные слушания по инициативе о переименовании села Тарановское в село Айет, Тарановского сельского округа в Айетский сельский округ, а Тарановский район - в район Беймбета Майлина.
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§ Dron
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 28.09.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Ну хотя бы для себя... не надоело видеть во всем только негатив и бубнеть как бабки на базаре? Живите здесь и сейчас.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32445&start=45#comment_1


Ну вот допустим человек живет здесь и сейчас, т.е. в Тарановке. И хочет продолжать жить здесь и сейчас, т.е. в Тарановке. Как быть? Обоснуют ли этому человеку все привилегии и выгоды, которые даст переименование? В чем суть переименования?
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* elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1997
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
В чем суть переименования?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35681&viewmode=flat&sortorder=0&start=75&1538153027

На это даже сами чиновники не смогли ответить! А ты такие не удобные вопросы их вассалам задаёшь! 8-)
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§ Dron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 28.09.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
всем и тебе в том числе плевать, учитывая как вы поступили или вернее нет, когда улицу переименовывали..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32445&start=60#comment_1


Мне не плевать, думаю что и большей части населения города было не плевать. Но, как я могу повлиять на результат принятия решения о переименовании?

Вот ты всем здесь постоянно напоминаешь о бездействии при развале СССР, сносе кинотеатра, лебедей и т.д. Скажи, тебе тоже было наплевать? Кинотеатр не жалко? А если был против, как бы ты повлиял на принятие решения сверху?
Я знаю, ты был против переименования улицы Тарана, почему ничего не предпринял? Фото с водярой на фоне памятника не в счет. Я считаю что это было мягко говоря некрасиво.

[Исправлено: Dron, 28.09.2018 - 23:12]
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* elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1997
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
сносе кинотеатра, лебедей Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35681&post_id=780479&order=0&viewmode=flat&pid=780476&forumid=1&1538154387

Да за эти деяния можно было бы и пожизненное дать этим "деятелям", но ничего не вернуть обратно...
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§ 211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211


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Сообщений: 4774
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Мне не плевать, думаю что и большей части населения города было не плевать.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780480&topic_id=35681&forumid=1&1538154831

Хех..
Где вы все были, когда переименовывали Тарана?
Ты это считаешь не наплевательским отношением?
Я ведь говорил когда то, снесут Кустанай кт, переименуют улицу Ленина , возьмутся и за другое..
И я вам руки потому не подам..
Так и случилось..
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§ 211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4774
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Фото с водярой на фоне памятника не в счет. Я считаю что это было мягко говоря некрасиво.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35681&post_id=780482&order=0&viewmode=flat&pid=780481&forumid=1#780482

Ладно, с водярой, но до того кто то меня поддержал?
Сколько против было, десять, сто тысяч?
Если бы все сделали то самое сэлфи, но без водки, власть бы что, не задумалась?
Я о том самом.
Тут же вижу теперь просто пафос..
Понт..
Переименуют и разбежитесь и забудете..
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§ 211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4774
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Кинотеатр не жалко? А

Только заметил..
Да был я там и видел задувающиеся теплым летним вечером свечки у семи в тельняшках, которые сидели смирно среди нескольких тысяч человек в сити центре и на которых никто не обращал внимания..
А тогда мой дом от этого трясло..
Тогда я и увидел, всем плевать, всем вам..
Я и тогда именно это озвучил, когда придут к вам, я буду за стройки на вашей территории супермаркетов, когда начнут переименовывать, я буду за..
Что то никого против не видел, когда Ленина переименовывали..
Меня после заставил и банк переименовать через БТИ улицу и само БТИ за свой счет..

[Исправлено: 211, 28.09.2018 - 23:24]
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§ 211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4774
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да за эти деяния можно было бы и пожизненное дать этим "деятелям", но ничего не

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780481&topic_id=35681&forumid=1#780481

Гнать не надо..
Кулагин тут всем нравился, сегодняшним несогласным как ни странно с его наследием..
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* elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1997
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Гнать не надо..

Ты об чём опять?
Вроде ты тут и "гонишь" всех во всём обвиняя.
Сами всё слили, не отстояли и прочее, вот я один"Херой"Цитата:
211:
Меня после заставил и банк переименовать через БТИ улицу и само БТИ за свой счет..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780484&topic_id=35681&forumid=1&1538156164

ну не захотел отстоять, оно понятно
:lol: ;-)
ПС: кому всем? По мне так Лычагин, но ты его вряд ли знаешь, жаль рано умер. Много чего в развитии Энергетики сделал, да и для города не мало...

[Исправлено: elektron, 28.09.2018 - 18:45]
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§ 211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4774
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ты об чём опять?

Я о том, что раннее на Это вам всем было абсолютно плевать..
Кстати ты тогда где был?
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* Ваш земляк
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1881
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.09.18 - 23:55
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