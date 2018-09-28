Dron Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское #77





(Полноправные пользователи) Сообщений: 462

Регистрация: 07.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:52 Цитата: 211:

всем и тебе в том числе плевать, учитывая как вы поступили или вернее нет, когда улицу переименовывали..



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32445&start=60#comment_1 всем и тебе в том числе плевать, учитывая как вы поступили или вернее нет, когда улицу переименовывали..Источник:



Мне не плевать, думаю что и большей части населения города было не плевать. Но, как я могу повлиять на результат принятия решения о переименовании?



Вот ты всем здесь постоянно напоминаешь о бездействии при развале СССР, сносе кинотеатра, лебедей и т.д. Скажи, тебе тоже было наплевать? Кинотеатр не жалко? А если был против, как бы ты повлиял на принятие решения сверху?

Я знаю, ты был против переименования улицы Тарана, почему ничего не предпринял? Фото с водярой на фоне памятника не в счет. Я считаю что это было мягко говоря некрасиво.



[Исправлено: Dron, 28.09.2018 - 23:12]