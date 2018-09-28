/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жильцы, опасаясь разрушения дома, попытались остановить земляные работы в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Жильцы, опасаясь разрушения дома, попытались остановить земляные работы в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33849
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жильцы пятиэтажного дома по ул. Дзержинского, 92 сегодня, 28 сентября, решили воспрепятствовать прокладке газопровода к строящемуся рядом объекту. Они пришли к выводу, что траншею для укладки трубы роют слишком близко к торцевой стене здания.
Читать новость

§ 211
Re: Жильцы попытались остановить земляные работы, опасаясь...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4774
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сами ничего не делаем, и другим не дадим..
У нас по дому такое уже было..
В результате всех несогласных просто подкупили..
Цена этому, просто количество денежных знаков..
А предприниматель жадный видимо..
Тогда на нет и суда нет..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: drakon, elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 3
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх