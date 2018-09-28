211 Re: Жильцы попытались остановить земляные работы, опасаясь... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4774

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:44 Сами ничего не делаем, и другим не дадим..

У нас по дому такое уже было..

В результате всех несогласных просто подкупили..

Цена этому, просто количество денежных знаков..

А предприниматель жадный видимо..

Тогда на нет и суда нет..