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§ NG.kz
Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Менять брусчатку возле здания театра в этом году не планировали, но после того, как выделили деньги на ремонт фасада, решили обновить и улицу. На ней также установят подсветку - как на брусчатке рядом с ТД «Атриум».
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§ yudjin
Re: Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят...
yudjin


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Сообщений: 5539
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.09.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что власти приняли решение о замене нормальной брусчатки

пока как тех котят не потычешь, они не видят.
И опять заслуга только Нашей Газеты... бюджетные прикормыши ходят спотыкаются, но молчат ибо а-я-я-й против кормушки слово написать.
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§ Гога
Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.09.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не дороговато ли ?*

*Брусчатка Прямоугольник
1 700 тг/кв.м
В наличии 29.06.18* - это в Караганде.
*Брусчатка из гранита
5 500 тг/кв.м
В наличии 26.09.18* - а это в Астане.
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§ Гога
Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.09.18 - 19:48
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