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≡ Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В воскресенье, 30 сентября, пройдут публичные слушания по инициативе о переименовании села Тарановское в село Айет, Тарановского сельского округа в Айетский сельский округ, а Тарановский район - в район Беймбета Майлина.
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§ alex_60
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1287
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
. Вразумительное что либо хотелось бы услышать! /quote]

разум здесь рядом не стоял.
// Нурлыбек Какимжанов ответить не смог, сообщив, что этот «вопрос не в его компетенции». Заместитель акима Тарановского района Назгуль Манасова, в чьей компетенции, как нам сообщили находится этот вопрос, разговаривать по телефону отказалась.//
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§ elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1990
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

По теме есть что сказать???
Или опять как это ..оно в проруби будешь тут мельтешить
Да до людей докапываться?
Как до Таноми или Alexa?
Если нет ничего по существу, в ИГНОР!!!
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§ alex_60
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1287
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще.
//Поэтому всегда люди заселялись на берегу рек и озер. Мудрое решение наших предков обосноваться на берегу реки - неспроста. Они верили, что река своим течением забирает все плохое и своим потоком оправдает их помыслы и надежды на лучшую жизнь.///

несет черт знает что.
какие предки?
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§ alex_60
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1287
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кочевники вроде кочевали,скакали на конях, а
не " заселялись на берегу рек и озер/
так что они никаким боком к Викторовке/Тарановке
не имеют отношения.
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§ 211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4766
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
По теме есть что сказать???

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780439&topic_id=35681&forumid=1&1538139644

Это на вопрос - Зачем..
Все по теме, не переживай.
Про Игноры и прочее пожалуйста мне тут не нужно..
В очередной то раз одно и тоже..
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§ 211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4766
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы тут все, абсолютно показали, кто такой для вас Таран Лаврентий, и не нужно смотреть удивленными глазами и начинать говорить ровно тоже самое, когда переименовывали одноименную улицу, просто для того чтобы хоть о чем то говорить..
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§ alex_60
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1287
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Или опять как это ..оно в проруби будешь тут мельтешить


ну нравится видать.
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§ elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1990
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
разум здесь рядом не стоял.// Нурлыбек Какимжанов ответить не смог, сообщив, что этот «вопрос не в его компетенции». Заместитель акима Тарановского района Назгуль Манасова, в чьей компетенции, как нам сообщили находится этот вопрос, разговаривать по телефону отказалась.//Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35681&post_id=780439&order=0&viewmode=flat&pid=780436&forumid=1&1538140987

Ну это многое объясняет ;-)
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§ elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1990
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда правда сного вопрос? кому и зачем пришло такое в голову?
Желательно увидеть "Хероя" - "инициатора"!!!
Не жители же сами того захотели, так внезапно?
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§ 211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4766
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Тогда правда сного вопрос? кому и зачем

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780450&topic_id=35681&forumid=1#780450

Все то вам там на Западе интересно..
Ты задавал ровно такой же вопрос, когда переименовывали улицу Тарана и?
Как то помогло тебе это лично?
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§ GREENSOLDIER
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
GREENSOLDIER


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 28.07.18
Отправлено: 28.09.18 - 19:35
Комментарий проходит проверку.
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§ elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1990
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Все то вам там на Западе интересно..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35681&post_id=780450&order=0&viewmode=flat&pid=780449&forumid=1&1538141689

Ну я думаю это не только мне одному интересно и не только на западе, но и самим жителям и гражданам....
8-)
Цитата:
211:
Ты задавал ровно такой же вопрос, когда переименовывали улицу Тарана и?Как то помогло тебе это лично?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35681&post_id=780450&order=0&viewmode=flat&pid=780449&forumid=1&1538141689

Вопрос анологичный, но не "ровно такой же" может иметь место.
Вот знаешь как от души от легло что ты спросил. Не знающий казахского! :lol:
А так да понял всю суть ономастов, главное ничего не делать и бюджет освоить, ну и всё что можно переименовать.
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