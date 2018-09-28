drakon Re: Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14673

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:39 Цитата:

В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32458 В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве.Источник:

Цитата: Гога:

Как уже донести это вредителям природы !



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32458 Как уже донести это вредителям природы !Источник:

Вот - обращайся, в МПС...