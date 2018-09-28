elektron Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское #71





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1990

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:39 Цитата: 211:

Все то вам там на Западе интересно..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35681&post_id=780450&order=0&viewmode=flat&pid=780449&forumid=1&1538141689 Все то вам там на Западе интересно..Источник:

Ну я думаю это не только мне одному интересно и не только на западе, но и самим жителям и гражданам....



Цитата: 211:

Ты задавал ровно такой же вопрос, когда переименовывали улицу Тарана и?Как то помогло тебе это лично?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35681&post_id=780450&order=0&viewmode=flat&pid=780449&forumid=1&1538141689 Ты задавал ровно такой же вопрос, когда переименовывали улицу Тарана и?Как то помогло тебе это лично?Источник:

Вопрос анологичный, но не "ровно такой же" может иметь место.

Вот знаешь как от души от легло что ты спросил. Не знающий казахского!

А так да понял всю суть ономастов, главное ничего не делать и бюджет освоить, ну и всё что можно переименовать.