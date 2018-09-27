Солнышко Re: «За наши деньги вот эти гулянья» #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1261

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:37 Учителя одна из самых зависимых социальных групп. Они зависят от всего: от политики государства, от властей всех уровней, от заключенных конвенций, от праздничных дней в году и от тараканов в головах руководителей образования и родителей учащихся. Профсоюзы должны защищать учителей, отстаивать их права, а не быть только копилкой для несчастных случаев или поездки в санаторий. Что то я не помню, чтобы хоть один профсоюзный лидер встал на защиту учителей хотя бы от беспредела с принудительной подпиской. Или, например, взять тот бардак, что творится сейчас в начальном звене школы №2 г. Костаная, где учителей начального звена заставили стать учителями - предметниками для детей 4 класса. Где профсоюзные лидеры? Ау..Ждут, наверное, пока учителя сами пойдут жалобы писать. А они не пойдут, работу терять не хотят, боятся, да и зависимы от всех....