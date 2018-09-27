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§ NG.kz
«За наши деньги вот эти гулянья»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33842
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 августа на очередном августовском совещании известный в регионе педагог Татьяна ИСКАНДИРОВА сообщила с трибуны о создании альтернативного ОО «Локальный профсоюз работников образования и науки Костанайской области». Инициатива создания локального профсоюза исходила от учителей областного центра.
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§ Trueman4400
Re: «За наши деньги вот эти гулянья»
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 27.09.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора в этой сфере все менять. Профсоюзная сфера, пожалуй, единственная которая не изменялась годами и веками.
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§ Гога
Re: «За наши деньги вот эти гулянья»
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.09.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вышел из этого профсоюза ещё в году этак 1991-92 , и прекрасно работал и жил . Свои права защищал сам , и другим помогал . До сих пор вспоминают добрым словом , хотя уже полтора десятка лет не работаю в школе .
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§ таноми52
Re: «За наши деньги вот эти гулянья»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
было обращение в Администрацию Президента РК с просьбой разобраться в ситуации.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=636&storyid=24686&1538027488&1538030434&1538030869

А почему сразу не в ООН! Жалко потерять такую великолепную кормушку

Радует, что нашлись таки здоровые инициативные силы в нашем учительстве!
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§ 211
«За наши деньги вот эти гулянья»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4755
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.09.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший бизнес..
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§ Мейрам
Re: «За наши деньги вот эти гулянья»
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 27.09.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, посмотрим, как оба профсоюза могут защищать права и честь учителей :-x пока до этого момента о подвигах с обеих сторон не было слышно в этом плане
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§ Серый волк
Re: «За наши деньги вот эти гулянья»
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9648
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.09.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мейрам:
пока до этого момента о подвигах с обеих сторон не было слышно в этом плане
Норковые чехлы с вами согласны?
:lol: А то вы их деятельность как-то закопали. :-)
Вот тут за трибуну профсоюзам газете нужно сказать спасибо!
Наглядно видна часть деятельности.
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§ Vital
Re: «За наши деньги вот эти гулянья»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.09.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем вам новый профсоюз? Зачем по 25 лет кому то давать деньги что б ВАМ под старость лет путевку продали с 30 % скидкой? 50 000 работников скидывают по 1000 в месяц. Не хило.
Откажитесь от старого и нового . Сами дома скидывайте по сколько можете. Нафиг кормить в наше СМУТНОЕ время всякие норковые чехлы. Веры седня нет не кому.
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§ Sniper
Re: «За наши деньги вот эти гулянья»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 610
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.09.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Нафиг кормить в наше СМУТНОЕ время всякие норковые чехлы. Веры седня

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=636&storyid=24686

Колдоговор нужно подписывать. Он трехсторонний. Для этого и нужен профсоюз.
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§ Солнышко
Re: «За наши деньги вот эти гулянья»
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1261
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 28.09.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учителя одна из самых зависимых социальных групп. Они зависят от всего: от политики государства, от властей всех уровней, от заключенных конвенций, от праздничных дней в году и от тараканов в головах руководителей образования и родителей учащихся. Профсоюзы должны защищать учителей, отстаивать их права, а не быть только копилкой для несчастных случаев или поездки в санаторий. Что то я не помню, чтобы хоть один профсоюзный лидер встал на защиту учителей хотя бы от беспредела с принудительной подпиской. Или, например, взять тот бардак, что творится сейчас в начальном звене школы №2 г. Костаная, где учителей начального звена заставили стать учителями - предметниками для детей 4 класса. Где профсоюзные лидеры? Ау..Ждут, наверное, пока учителя сами пойдут жалобы писать. А они не пойдут, работу терять не хотят, боятся, да и зависимы от всех....
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§ таноми52
«За наши деньги вот эти гулянья»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.09.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Колдоговор нужно подписывать. Он трехсторонний. Для этого и нужен профсоюз.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780408&topic_id=35666&forumid=1#780408


Верно, Док! Вот в него-то и надо включать все права и все возможные защиты от бесправия. Нарушат положения Договора - не бояться подавать в суд! Такая силища - 50 тыс. членов!!! И самые бесправные! Неужели не находилось среди этих тысяч несколько смелых? Готовы были и дальше "кормить" этих халявщиков, лишь бы их не трогали! Неужели в учителя идут только слабодушные безинициативные люди?
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