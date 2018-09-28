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§ NG.kz
Постановление облакимата об объединении рудненских больниц обжаловано в суд
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33842
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Центр защиты прав потребителей Рудного считает документ, который санкционирует слияние в городе взрослой и детской больниц, а также перинатального центра, незаконным. Иск подан в экономический суд.
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§ arman_kst
Re: Постановление облакимата об объединении рудненских больниц...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.09.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в чем суть объедения? Экономия? Ну если не будет ее - то зам.аким должен понести материальную ответственность за расходы
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§ таноми52
Re: Постановление облакимата об объединении рудненских больниц...
таноми52


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Сообщений: 177
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.09.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественное объединение «Центр защиты прав потребителей города Рудного» в данной ситуации выступает в интересах неограниченного круга лиц, получающих медицинские услуги. Ответчиками являются акимат Костанайской области и управление здравоохранения.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32446

Впервые встречаюсь с такой активной общественной организацией!Удачи им!
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§ 211
Re: Постановление облакимата об объединении рудненских больниц...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4755
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Впервые встречаюсь с такой активной общественной организацией!Удачи им!

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32446

Недавно ты назвала собственную гражданскую позицию провокацией..
С чего это мнение у тебя бултыхается то в одну то в другую струю?
Стыдно за вас тут находящихся и трясущихся..
А отстаивают свои права во многих местах и добиваются их..
Даже если и не добъются, но урок будет какой то..
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§ таноми52
Re: Постановление облакимата об объединении рудненских больниц...
таноми52


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Сообщений: 177
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.09.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Недавно ты назвала собственную гражданскую позицию провокацией..
С чего это мнение у тебя бултыхается то в одну то в другую струю?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32446#780405



Игнор! Очередной бред!
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