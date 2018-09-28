211 Re: Постановление облакимата об объединении рудненских больниц... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4755

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:31 Цитата: таноми52:

Впервые встречаюсь с такой активной общественной организацией!Удачи им!



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32446 Впервые встречаюсь с такой активной общественной организацией!Удачи им!Источник:

Недавно ты назвала собственную гражданскую позицию провокацией..

С чего это мнение у тебя бултыхается то в одну то в другую струю?

Стыдно за вас тут находящихся и трясущихся..

А отстаивают свои права во многих местах и добиваются их..

Даже если и не добъются, но урок будет какой то..