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§ NG.kz
На сколько предлагают штрафовать за "деструктивную" одежду в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33842
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Названы предполагаемые суммы штрафов за ношение одежды и атрибутов деструктивных религиозных течений. Соответствующие поправки выдвинул Сенат, возвращая в Мажилис законопроект по вопросам религиозной деятельности.
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* antonK
Re: На сколько предлагают штрафовать за...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 28.09.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще голые щиколотки зимой в запрет добавить нужно)
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