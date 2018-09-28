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≡ Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33842
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В воскресенье, 30 сентября, пройдут публичные слушания по инициативе о переименовании села Тарановское в село Айет, Тарановского сельского округа в Айетский сельский округ, а Тарановский район - в район Беймбета Майлина.
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§ 211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4755
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
совет почитателям Майлина (ничего не имею против),
соберитесь, постройте поселок , организуйте

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780404&topic_id=35681&forumid=1#780404

Ты на Тарана плевал, когда тебя в том просили, теперь вот советы раздаешь..
Поражаюсь с двуличия всех форумчан, которые против..
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§ Victor Yang
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10970
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.09.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
и за каждым новым веянием видеть только лучшее

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780404&topic_id=35681&forumid=1#780404

Лучшее - для кого? И чем оно лучшее? Никто этого не объясняет и во всём винят рухани его жангыру - эквивалент патамушты.
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§ юля елиссева
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
юля елиссева


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Сообщений: 1122
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.09.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В новом названии первая буква другая - специфическая А.

На языке нетитульных неавтохтонов, все равно будет писаться как Айет. Следовательно, как ни крути, Луномясовка!
Отныне Тарановка для меня Луномясовка, район - Луномясовский, а тарановцы - луномясиницы или луномясники!
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§ Трэвэл
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
Трэвэл


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Сообщений: 74
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.09.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Лучшее - для кого? И чем оно лучшее?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32445&start=45#comment_1

Ну хотя бы для себя... не надоело видеть во всем только негатив и бубнеть как бабки на базаре? Живите здесь и сейчас.
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§ GREENSOLDIER
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
GREENSOLDIER


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Сообщений: 19
Регистрация: 28.07.18
Отправлено: 28.09.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая Юля. Спорить с людьми у которых мнения навязывают за деньги - БЕЗПОЛЕЗНО
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§ GREENSOLDIER
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
GREENSOLDIER


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 28.07.18
Отправлено: 28.09.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто Господа примите все за факт. От нас ничего не зависит. А когда придет время ЭТИ люди первыми дернут от сюда. И куда ВЫ думаете..........
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§ drakon
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14672
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.09.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
GREENSOLDIER:
И куда ВЫ думаете..........

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35681&viewmode=flat&sortorder=0&start=45

Один точно знаю, в Пакистан - дёрнет.
Главный - Ономаст... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10970
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.09.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Живите здесь и сейчас.

Так пусть ономасты и живут здесь и сейчас - чего переименовывать?
Цитата:
Трэвэл:
Ну хотя бы для себя..

А теперь на второй вопрос - ЧЕМ лучше? Тем более, для меня? У меня отбирают привычное название, отбирают последнюю память исторической личности. КАК это может быть лучше?
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* Маркс
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.09.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Мы обязаны чтить в веках имена героев нашей страны и лучших ее жителей.

"В образовавшихся на месте СССР новых независимых государствах по-прежнему идут активные процессы государственного строительства, предъявляющие повышенный спрос на идеологию, составной частью которой является история. Соответственно, формируется необходимость в историческом знании, которая связана не столько с получением какой-либо новой, ранее скрытой информации, сколько с интерпретацией истории в интересах национально-государственного строительства и самоидентификации общества… По большому счёту любые обычные для идеологии государства оценки современного состояния общества наряду с чётко очерченными планами на будущее должны опираться, как на базис, на приемлемую историческую версию происхождения государства и общества. Этот базис условно можно назвать исторической идеологией…"
Султан Акимбеков. "История степей. Феномен государства Чингисхана".

"Между тем в бывших республиках СССР появляются монументы местночтимых героев, улицы и проспекты, названные в их честь. Чингисхан стал грандиозным брендом сразу нескольких молодых государств. "

Ю. Поляков. "Желание быть русским".
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