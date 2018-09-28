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§ NG.kz
Казахстан и Россия договорились не вводить запрет на поставки мяса
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33837
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан и Россия договорились отложить запрет на поставки продукции животноводства до октября 2019 года, сообщил заместитель председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Турсын Кабдулданов.
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* Sniper
Re: Казахстан и Россия договорились не вводить запрет на...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 608
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.09.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, пусть пока никто никому не завозит и не вывозит мясцо. Старшее поколение еще не забыло костные наборы в гастрономах. Да и цены могут подскочить в разы. :-) :-( ;-) :-P :-x
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