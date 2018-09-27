pro100tak Re: Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок #5





(Пользователи) Сообщений: 223

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 18:38 "Казахстанцы учатся в среднем 11,8 лет, занимая по этому показателю 36 место в мире. Обучать можно и дольше..."

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32412

Поэтому и собираемся перейти на 12-летнее среднее образование. Только чем оно лучше советского 10-летнего? Икс3 знает.

И все эти рейтинги в районе 30-ки есть продукт, имеющий свою цену. На что бы жили эти всякие миссии ООН, кстати, их иногда тоже арестовывают, судят и дрпр. А какие-нибудь Таити, Вануату, Сейшелы и дрпр. живут получше и не потеют, какое они место занимают. Если не брать в счет их, почти всю Африку, часть Латинской Америки, часть Азии - за какое место бьемся-то? Если в эти рейтингах учесть еще какой-нибудь Люксембург и Лихтенштейн, то покупать нам еще и покупать по паре строчек.