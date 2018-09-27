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§ NG.kz
Еще раз про ремонт дорог Алтынсарина и Гагарина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33837
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно быть начеку, автобусы начали менять маршрут движения. Сегодня заметил что 13-ый маршрут начал ехать в сторону КСК по Алтынсарина и поворачивает на Гагарина в сторону Каирбекова, в обратную сторону так-же, до этого вроде по Шевченко вниз уходил. 5-ый маршрут по прежнему по Шевченко вниз уходит.
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§ dandiv
Еще раз про ремонт дорог Алтынсарина и Гагарина
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 662
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 27.09.18 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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[Исправлено: dandiv, 27.09.2018 - 10:17]
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§ Гога
Re: Еще раз про ремонт дорог Алтынсарина и Гагарина
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.09.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исполнителей - в студию !
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§ dandiv
Re: Еще раз про ремонт дорог Алтынсарина и Гагарина
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 662
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 27.09.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будем наблюдать - возможно им сообщат, прочитав этот пост и недостающие болты закрутят ;-)
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§ alex_60
Еще раз про ремонт дорог Алтынсарина и Гагарина
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Исполнителей - в студию !


в студии не поместятся.
на воинов столбы освещения срубили, куски арматуры из земли торчат.
брусчатку положили, следом заборы железные ставят, выковыривают эту брусчатку,
и вокруг штырей этого забора ямы. как на первом фото здесь.

[Исправлено: alex_60, 27.09.2018 - 16:12]
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§ yudjin
Re: Еще раз про ремонт дорог Алтынсарина и Гагарина
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5532
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.09.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и вокруг штырей этого забора ямы.

рукож...пость в этой стране рулит!
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§ Серый волк
Re: Еще раз про ремонт дорог Алтынсарина и Гагарина
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9648
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.09.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Исполнителей - в студию !

Поддерживаю! Долбоящеров убивших бюджет на эту рукож..пую работу в студию!
И заказчиков обязательно! Очень хочется на их светлые откормленные личики посмотреть внимательно! :lol:
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§ dandiv
Re: Еще раз про ремонт дорог Алтынсарина и Гагарина
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 662
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 28.09.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже все маршруты вернулись на Гагарина - 2, 5, 13, 25, 18 сегодня с утра едут по ней. Недостающие болты на столбах пока не появились
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