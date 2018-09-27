amduscias Re: Узнать сумму налога и оплатить ее в Костанае и Рудном можно,... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6294

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:36 Ни черта эта фигня не работает. "Результаты поиска: Данные не найдены". Вот, как налоговики с населением работать не умеют вживую, так у них и цифровым способом получается. Может их всех разогнать к чёртовой матери, да набрать других, толковых?