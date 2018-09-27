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≡ Узнать сумму налога и оплатить ее в Костанае и Рудном можно, не появляясь в органах госдоходов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Узнать сумму налога и оплатить ее в Костанае и Рудном можно, не появляясь в органах госдоходов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33833
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 октября истекает срок уплаты налога на имущество и земельного налога физическими лицами. Чтобы избежать очередей, специалисты службы госдоходов рекомендуют воспользоваться интернет-сервисом.
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§ amduscias
Re: Узнать сумму налога и оплатить ее в Костанае и Рудном можно,...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6294
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 27.09.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни черта эта фигня не работает. "Результаты поиска: Данные не найдены". Вот, как налоговики с населением работать не умеют вживую, так у них и цифровым способом получается. Может их всех разогнать к чёртовой матери, да набрать других, толковых?
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* Сыкымы
Re: Узнать сумму налога и оплатить ее в Костанае и Рудном можно,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 488
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Ни черта эта фигня не работает. "

Эта "фигня" как раз таки работает. Не туда тыкаете. Прям на главной странице в "Электронных сервисах" жмёте на "Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности", после перехода вводите ИИН, вводите код с картинки, нажимаете "Получить результат" и будет вам счастье...
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§ amduscias
Re: Узнать сумму налога и оплатить ее в Костанае и Рудном можно,...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6294
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 27.09.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Не туда тыкаете

Тыкаю ровно так, как написано в заметке. Если способ, изложенный для всего населения, неверный, зачем тогда он нужен?
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* Сыкымы
Re: Узнать сумму налога и оплатить ее в Костанае и Рудном можно,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 488
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:

Всё-то вам пошагово нужно разжёвывать. Ну ошиблись чутка, не ту кнопку указали, что теперь трагедию из этого делать? А где самостоятельность? Это обычный сайт и нажатие ЛЮБОЙ кнопки на нём не приведёт к печальным последствиям 8-)
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§ alex_60
Узнать сумму налога и оплатить ее в Костанае и Рудном можно, не появляясь в органах госдоходов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
"Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности

Неправильно. Это задолженность. До 1 октября она нулевая, если раньше платил.
После 1 покажет задолженность и пеню если не оплатил.
А сумму к оплате и квитанцию смотрим в другом разделе.
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§ alex_60
Узнать сумму налога и оплатить ее в Костанае и Рудном можно, не появляясь в органах госдоходов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
"Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности

Неправильно. Это задолженность. До 1 октября она нулевая, если раньше платил.
После 1 покажет задолженность и пеню если не оплатил.
А сумму к оплате и квитанцию смотрим в другом разделе.
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§ alex_60
Re: Узнать сумму налога и оплатить ее в Костанае и Рудном можно,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В разделе сведения по налогу.
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