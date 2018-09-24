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≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33830
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
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§ Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 599
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Кайрке. Открываешь глаза людям.
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§ alex_60
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1277
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
надписи на государственном языке и латинице.


еще один. вылез.
который за нарушение законов.
и который против политики и высказываний по этому поводу
Президента страны.
наказывать таких надо. строго.
чтобы знали законы.
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* Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
еще один. вылез.
который за нарушение законов.
и который против политики и высказываний по этому поводу
Президента страны.
наказывать таких надо. строго.
чтобы знали законы.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&forumid=1&start=150&1538057920



С начало вникни, меня не надо пугать, ярлыки не вешай как всегда.
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