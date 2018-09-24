Kairat stayer Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае #152





(Полноправные пользователи) Сообщений: 213

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:21 Цитата: alex_60:

еще один. вылез.

который за нарушение законов.

и который против политики и высказываний по этому поводу

Президента страны.

наказывать таких надо. строго.

чтобы знали законы.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&forumid=1&start=150&1538057920 еще один. вылез.который за нарушение законов.и который против политики и высказываний по этому поводуПрезидента страны.наказывать таких надо. строго.чтобы знали законы.Источник:





С начало вникни, меня не надо пугать, ярлыки не вешай как всегда.