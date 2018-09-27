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§ NG.kz
Многочисленные нарушения в малой авиации выявила транспортная прокуратура в трех регионах Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33830
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некоторые из этих нарушений влияют на безопасность полетов. Об этом сообщила пресс-служба Главной транспортной прокуратуры после проверки субъектов малой авиации.
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§ Sniper
Re: Многочисленные нарушения в малой авиации выявила...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 599
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чей это самолет? Посмотрите флаг, вроде не наш.
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§ Menden1968
Re: Многочисленные нарушения в малой авиации выявила...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чей это самолет? Посмотрите флаг, вроде не наш.

.....не не ваш у вас не выпускали таких ....только в Украине делали такие
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* Серый волк
Re: Многочисленные нарушения в малой авиации выявила...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9645
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.09.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Чей это самолет? Посмотрите флаг, вроде не наш.

Посмотрите на фото, если в состоянии его прочитать, Фотограф с минимальной глубиной резкости вел самолет телеобъективом. Самолет полностью вписан в фокусное расстояние, а человек на земле смазан и этим достигнут эффект движения.
У вас таких фото не выпускают!
А если даже урожай спасают под крылом с триколором, то это повод для гордости, что можно нанять команды из большой страны. Но скорее всего фото просто сдернуто, банально, через поиск.
Если вас сильно будоражит триколор на стабилизаторе, то вот вам аналогичный борт в подобной ливрее, но вообще без опознавательных знаков. :lol:
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* pro100tak
Re: Многочисленные нарушения в малой авиации выявила...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.09.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...п­илоты авиакомпании в этой области­ выполняли полеты без прохождения обяз­ательного предполетного медосмотра."
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32435
Когда стоимость ремонтов сопоставима или превышает стоимость самого так называемого "воздушного судна", естественно этот самый пилот накатит (накатывает) 100-500 для храбрости. Спросишь у него - летает еще это чудо, этажерка? Ответ - заправим, пнем и полетим. Бесстрашные, своего рода, люди - эти пилоты. Есть, правда минус, - плохо запоминают, где уже полетал-опылил.
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§ drakon
Re: Многочисленные нарушения в малой авиации выявила...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14662
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Чей это самолет?

Внимание!!! В небе - Покрышкин... :lol:
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