Серый волк Re: Многочисленные нарушения в малой авиации выявила... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9645

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:51 Цитата: Sniper:

Чей это самолет? Посмотрите флаг, вроде не наш.



Посмотрите на фото, если в состоянии его прочитать, Фотограф с минимальной глубиной резкости вел самолет телеобъективом. Самолет полностью вписан в фокусное расстояние, а человек на земле смазан и этим достигнут эффект движения.

У вас таких фото не выпускают!

А если даже урожай спасают под крылом с триколором, то это повод для гордости, что можно нанять команды из большой страны. Но скорее всего фото просто сдернуто, банально, через поиск.

Если вас сильно будоражит триколор на стабилизаторе, то вот вам аналогичный борт в подобной ливрее, но вообще без опознавательных знаков.

