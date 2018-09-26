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§ NG.kz
Сливы с крошками
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33830
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С нами им тоже поделились - активный пользователь сайта ng.kz, который предпочел остаться неназванным. Скромничает, кстати, он совершенно напрасно. Кусок пирога, который он принес в редакцию, оказался отлично приготовленным. Рецепт нашел в интернете. Говорит, привлек тем, что верх пирога засыпается сладкой крошкой, а это детские воспоминания о бабушкиной выпечке.
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§ drakon
Re: Сливы с крошками
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14662
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели Марик принёс пирог в редакцию НГ?
Его возлюбленная часто печёт... :lol:
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§ Vital
Re: Сливы с крошками
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6199
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.09.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У Марика обычно манты- шашлык. Пироги как правило Лиля показывала. Мутно это все. И Лиля стала в последнее время доброй , милой. Подозреваю это ее пирог:)))
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§ drakon
Сливы с крошками
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14662
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Пироги как правило Лиля показывала.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780278&topic_id=35660&forumid=1#780278

Цитата:
Vital:
Лиля стала в последнее время доброй , милой.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780278&topic_id=35660&forumid=1#780278

Цитата:
Vital:
Виталя, я знал, что ты это - скажешь...
Подозреваю это ее пирог:)))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780278&topic_id=35660&forumid=1#780278

:lol: :oops:
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§ drakon
Сливы с крошками
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14662
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Подозреваю это ее пирог:)))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780284&topic_id=35660&forumid=1#780284

Интересно,почему только кусочек пирога- принесла?
Кто то его съел. Виталя там много - любителей пирога...
:lol: :-(
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§ Vital
Сливы с крошками
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6199
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.09.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Нет. Я Лилю знаю. Она б не когда кусочек пирога принесла. Только цельный и красивый. Это скорей всего жадные журналисты:))) ушатали пол пирога. ;-)
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