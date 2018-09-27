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§ NG.kz
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33830
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средняя оптовая цена на дизельное топливо по стране находится в пределах 188-189 тенге, проблем с наличием топлива нет. Об этом заявил министр энергетики Канат Бозумбаев. Он сообщил, что прогнозы об удешевлении дизтоплива в ноябре сохранятся.
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§ Vital
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6199
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.09.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто нибудь в курсе где можно ставки поставить? 100% уверен что через месяц еще на 10 т выростит. Могу на год прогноз поставить ставку. Ровно 2 года назад стоила 90 теньге. 50% в год рост.
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* pro100tak
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.09.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Кто нибудь в курсе где можно ставки поставить? 100% уверен что через месяц еще на 10 т выростит. Могу на год прогноз поставить ставку. Ровно 2 года назад стоила 90 теньге. 50% в год рост.
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35661&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Ну ты наивен. Какой букмекер оценит и поставит против, когда обычно все, особенно ГСМ, растет не на какими-то %-ми, а разами.
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