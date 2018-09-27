pro100tak Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев #16





(Пользователи) Сообщений: 223

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 19:37 Цитата: Vital:

Кто нибудь в курсе где можно ставки поставить? 100% уверен что через месяц еще на 10 т выростит. Могу на год прогноз поставить ставку. Ровно 2 года назад стоила 90 теньге. 50% в год рост.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35661&viewmode=flat&sortorder=0&start=15 Кто нибудь в курсе где можно ставки поставить? 100% уверен что через месяц еще на 10 т выростит. Могу на год прогноз поставить ставку. Ровно 2 года назад стоила 90 теньге. 50% в год рост.Источник:

Ну ты наивен. Какой букмекер оценит и поставит против, когда обычно все, особенно ГСМ, растет не на какими-то %-ми, а разами.