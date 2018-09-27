Sniper Re: Открытая опасность. Колодец прикрыли... шкафом #1





(Пользователи) Сообщений: 599

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:01 Засыпьте землей, закидайте мусором эти бесхозные колодцы. На 80 процентов известно, что это обычно ошибки проектировщиков. На Пушкина, целое лето строили такой колодец. Пока в эту яму после дождя не упала дочка одного известного предпринимателя. Спас ребенка сосед, сотрудник полиции. На следуещий день приехали 3 машины с щебнем и засыпали эту яму. Всполошившиеся горе строители начали вычерпывать щебень ведрами и ручонками. Через неделю история повторилась. Яма снова была засыпана доверху свежим щебнем. Приехали проектировщики, помахали ручками и разбежались. Приехала бетоновозка, подошли рабочие и замуровали бетоном навечно это проклятое место.