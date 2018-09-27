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§ NG.kz
Открытая опасность. Колодец прикрыли... шкафом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33830
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.18 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об очередном открытом колодце сообщил на редакционный «Вотсап» «НГ» пользователь Виктор. К сообщению были прикреплены фотографии двух колодцев на недавно отремонтированной улице Лизы Чайкиной в Костанае.
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§ Sniper
Re: Открытая опасность. Колодец прикрыли... шкафом
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 599
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Засыпьте землей, закидайте мусором эти бесхозные колодцы. На 80 процентов известно, что это обычно ошибки проектировщиков. На Пушкина, целое лето строили такой колодец. Пока в эту яму после дождя не упала дочка одного известного предпринимателя. Спас ребенка сосед, сотрудник полиции. На следуещий день приехали 3 машины с щебнем и засыпали эту яму. Всполошившиеся горе строители начали вычерпывать щебень ведрами и ручонками. Через неделю история повторилась. Яма снова была засыпана доверху свежим щебнем. Приехали проектировщики, помахали ручками и разбежались. Приехала бетоновозка, подошли рабочие и замуровали бетоном навечно это проклятое место.
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* Артем Марусич
Re: Открытая опасность. Колодец прикрыли... шкафом
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 57
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 27.09.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радикальненько :)
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* Серый волк
Открытая опасность. Колодец прикрыли... шкафом
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9645
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.09.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего вы не понимаете в экономике!
:lol:
Каждый люк это радость полисяя, организовавшего похищения люков вместо бырыжения наркоты на улицах! :-)
Ещё можно мебельную промышленность поднять с колен, если правильно шкаф кошмарунской мебельной фабрики употреблять! :-)
А иногда как выяснилось открытый люк это ещё три машины произведенного щебня!

В общем со всех сторон сплошные плюсы реальному экономическому развитию! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 27.09.2018 - 17:16]
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